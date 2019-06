Fuentespina regula su rocódromo

El Ayuntamiento de Fuentespina modifica su reglamento de instalaciones deportivas para incluir un anexo con las normas del uso del rocódromo. El Consistorio aprobó esta primavera tanto este documento, como la ordenanza fiscal que regula este recinto público, que al no haber recibido alegaciones en el período de exposición pública, acaban de entrar en vigor.

El anexo del rocódromo hace especial hincapié en garantizar la seguridad de las personas que lo utilicen, advirtiendo de que el Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que puedan producirse por la incorrecta utilización o que sean consecuencia de su falta de preparación física y técnica. En este sentido, determina algunas normas, como por ejemplo que la escalada se realizará por parejas, el escalador y asegurador, que permanecerá siempre atento a la progresión del primero, o que sin cuerdas no se puede sobrepasar la primera placa y que no podrán estar más de dos escaladores a la vez, en la misma vía o itinerario.

En cuanto a los precios, que establece la ordenanza, la tarifa estándar son ocho euros la hora para los empadronados en Fuentespina y el doble para los que no lo están, aunque hay precios proporcionalmente más reducidos para tiempo de uso más prolongado, según explica la alcaldesa, María José Mato.