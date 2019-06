Freno a las insinuaciones en redes

El concejal de VOX Vicente Holgueras está dispuesto a llevar ante los tribunales a quienes considere que atentan de manera pública contra su honor o dificulten el desarrollo de su actividad profesional difundiendo insinuaciones de presunta corrupción. De momento ya ha consultado con abogados especializados dos casos concretos en los que otros tantos usuarios de redes han hecho públicos comentarios o mensajes en los que vinculaban el voto de su formación política a la investidura como alcaldesa de Raquel González con el compromiso de facilitar contratos privados para su empresa.

Dice Holgueras que no va a permitir sospechas sobre su actividad presente ni sobre la que pueda tener en un futuro. “Hemos analizado la viabilidad de interponer la querella para que se investiguen las IPs y limpiar mi imagen” afirma el concejal. “Yo a día de hoy no tengo prevista ninguna actuación profesional con las cooperativas con las que me vinculan, pero si en un futuro pudiera tenerlo no me pueden cortar esa vía de negocio gratuitamente y después decir que ellos sabían que iba a gestionar cooperativas” continúa Hogueras, quien indica que aunque en este momento no tenga sobre la mesa esa actividad “nadie tiene la potestad de limitar mi trabajo”