A l'estiu Castelló viu les Nits al Claustre del Museu

L’Institut Valencià de Cultura presenta a Castelló la setzena edició de les Nits al Claustre, una proposta d’espectacles a l’aire lliure que un any més omplirà de música l’estiu a la ciutat. Tal com ja es va programar l’any passat, en aquesta edició les Nits al Claustre tornaran a oferir propostes d’estils musicals i gèneres molt diferents i, a més, inclouran un contacontes per a públic adult.

Els concerts tenen lloc cada dijous a les 22.30 hores al claustre del Museu de Belles Arts de Castelló, amb l’entrada gratuïta, i tenen l’objectiu d’apropar nous estils de música al públic en un ambient relaxat. En conjunt, aquesta programació fuig d’encasellaments temàtics i opta per propostes diverses i fresques molt adequades a les nits d’estiu a la ciutat.

Alfonso Ribes, delegat territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló, ha explicat: “Un any més, portem una programació estiuenca molt variada a les Nits al Claustre, amb espectacles que van del ‘jazz’ al flamenc passant pel pop i la música mediterrània. L’any passat vam quedar molt satisfets amb la bona acollida de les propostes programades i esperem reeditar-la enguany”.

Varietat de propostes

La primera de les propostes és el concert de Zaruk, el duo musical compost per la violoncel·lista espanyola Iris Azquinezer i el guitarrista alemany Rainer Seiferth, que tindrà lloc el dijous 4 de juliol i que gira la mirada cap al llegat musical dels jueus sefardites.

L’11 de juliol serà el torn de Félix Albo amb ‘Zafa’, un espectacle d’històries per a públic adult, setanta anys contats en setanta minuts a través de dues històries.

El dijous 18 de juliol, María José Llergó, que ha irromput com a nova estrela del ‘flamenc urbà’, ens portarà en companyia del guitarrista Marc López per un passeig entre el flamenc, el rap i el pop.

El 25 de juliol, l’angloespanyola Alondra Bentley presentarà el seu nou disc, ‘Solar System’, una al·lucinant col·lecció de cançons d’esperit radicalment actual que es passeja pel pop contemporani, la psicodèlia i l’electrònica.

‘Cançons de tardor’ és el títol triat per Josep Aparicio ‘Apa’ i Ricardo Esteve per a un espectacle que reuneix temes d’autors com, per exemple, Paco Muñoz, Eliseo Parra, Joan Manuel Serrat i altres, i que estarà a les Nits al Claustre el dia 1 d’agost.

El dia 8 d’agost serà el moment del cantautor castellonenc Artur Álvarez, que presenta una selecció dels temes més significatius de la seua discografia dedicada als nostres poetes.

I finalment, la programació d’enguany de Nits al Claustre es tancarà el 15 d’agost amb el concert de Fabian Barraza Djangos Quartet, referent nacional del ‘jazz manouche’, que rememoraran les màgiques nits en què Django Reinhardt i Stéphane Grappelli delectaven el públic del Hot Club de París.