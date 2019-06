La temporada que Elady Zorrilla ha realizado en el Cartagena FC no ha pasado desapercibida por varios clubes que le siguen la pista con la intención de llevarse al jugador. El CD Tenerife no es menos y Víctor Moreno tiene puestos sus ojos en el delantero que se ha quedado a las puertas del ascenso con el equipo que juega sus partidos en Cartagonova.

A pesar de tener contrato en vigor con su club, Elady Zorrilla manifestó en la antena de la Cadena SER que "es casi seguro que la próxima temporada milite en un equipo de la segunda división. Varios clubes se han interesado en mi y no creo que el Cartagena ponga pegas en mi salida puesto que tengo una buena relación con la directiva del club", comentó el jugador que reconoció que sería estupendo poder militar en el club isleño al asegurar que "¿A quién no le gustaria jugar en el Tenerife?. El hecho de que hayan mostrado interés por mi ya es algo bueno para mí", puntualizó.

El delantero hizo referencia a la campaña recién finalizada en su club y reconoció que "teníamos un grupo muy preparado y honesto aunque al final se ha demostrado que habían equipos mejores, pero toca pasar página. Estoy convencido de que la próxima temporada será la mía y con toda la humildad del mundo creo que me lo he ganado a pulso por lo que quiero disfrutar de ello", señaló el atacante.

No escatimó en pedir referencias del club blanquiazul al preguntarle a varios compañeros de vestuario que han coincidido con el en las filas del Cartagena, comentando que "he tenido el placer de coincidor con Vitolo, Cristo y Jesús Alvaro, aparte de tener una gran amistad con Airam Benito y me han puesto al corriente de como es el club, aparte de que mi representante tiene buena relación con Víctor Moreno", sentenció.