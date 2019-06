La Agencia de Meteorología descarta lluvias en la noche de San Xoán

No va a llover en la noche de San Juan. Es la predicción que esta mañana avanzaba el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia (AEMET). No lloverá por la noche pero sí lo hará durante buena parte de la jornada del domingo, hasta ya entrada la tarde. Precipitaciones en todo caso "no muy significativas".

El responsable será un frente que hará su aparición el sábado por la tarde y que irá dejando esas lluvias similares a las que hemos tenido estos días. El propio día de San Juan, el lunes, será mucho mas tranquilo.

No dará problemas la marea: pleamar en el entorno de las 21:20. Mar en calma para una noche que será, en cuanto a las temperaturas, suave.

El verano

Por delante un verano que oficialmente empieza mañana por la tarde pero que se hará de rogar: tampoco la semana que viene veremos un tiempo especialmente bueno. Y es que los primeros días del mes han resultado fríos según la AEMET. En el norte de Galicia ya ha llovido más que un mes, aunque el año pasado había sido más lluvioso. Venimos de una primavera más calida y seca de lo normal y nos adentramos en un verano más caluroso de lo normal.