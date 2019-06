¿Saben aquello que dicen de que a veces, dos noticias se entienden mejor juntas? Yo nunca me lo he creído del todo y esta semana menos, porque me ha pasado todo lo contrario. Por una parte, este martes conocíamos que la La Playa de O Regueiro, en Bergondo, ha entrado en el itinerario de playas surfistas de Galicia, así que pasa a formar parte del proyecto Galicia Surfing, creado por la Xunta para promover el turismo de surf.

Hasta aquí todo bien, pero ayer nos encontrábamos con esta otra noticia: "Tres playas del área permanecerán cerradas al baño este año". Y entre esas tres playas que la consellería de saúde ha dicho que no se abrirán para el baño se encuentra la Playa de O Regueiro en Bergondo, la del surf. Así que ¿surferos sí, y bañistas no? La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, explicaba a Radio Coruña que con las propias analíticas del concello la playa sí sería apta para el baño y que la Consellería de saúde lleva sin hacer las suyas propias desde hace por lo menos dos años.

Que a ver, las playas a veces tienen esa dualidad de cosas que se pueden y no se pueden hacer y van cambiando; por ejemplo, en San Juan se pueden hacer hogueras pero no se puede bañar, bueno, que por poder se puede, pero ya saben que... está como más calentita. Y a los días siguientes pues al revés, para bañar no hay problema pero para estar en la arena... pues como somos un poco cerdetes y quedan desperdicios en la arena pues no es el sitio idóneo para estar.

Resumiendo, que todo esto del lío de las playas y las noticias contradictorias viene porque el ser humano pues nos ha dado por ensuciar y ya está.