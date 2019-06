Yago Iglesias: "Todos nos merecemos seguir creciendo"

El lunes se oficializó la renovación de Yago Iglesias y del resto de su cuerpo técnico al frente del banquillo de la SD Compostela. El entrenador afirmó en rueda de prensa que para él "es un orgullo poder seguir un año más en este gran club" y agregó que "todos nos merecemos seguir creciendo".

Iglesias compareció ante los medios de comunicación acompañado por el presidente del club, Antonio Quinteiro, que reconoció que, "tras dos semans y media de superar la tristeza" que motivó la eliminación en el Playoff de Ascenso contra el Alavés 'B', "hay que pensar ya en la próxima temporada".

La pieza más importante era cerrar la continuidad del entrenador, sobre el que Quinteiro aseguró que era "la persona adecuada", y al que agradeció públicamente que haya decidido quedarse el Compos. Antonio Quinteiro destacó la propuesta futbolística de Yago Iglesias y la gestión del equipo durante sus tres primeros años en la entidad.

Quinteiro reflexionó sobre la importancia de seguir sumando apoyos, tanto en lo que se refiere a la masa social, como al apoyo de las empresas, para poder seguir creciendo y logrando los objetivos. En este sentido, afirmó que el nuevo proyecto será "lo más ambicioso posible", y se marca como retos lograr el Campeonato de Tercera División y el ascendo a 2ª B.

Yago Iglesias admitió que para él es un "orgullo" seguir en la SD Compostela y destacó la dificultad de enlazar cuatro temporadas en el mismo banquillo y se mostró ambicioso: "Todos nos merecemos seguir creciendo".

Iglesias sabe que será un reto difícil, pero ya le ha puesto deberes a la secretaría técnica. "Necesitamos un perfil de jugador muy claro, lo tenemos muy detectado. Hay ocho nombres en la palestra. A ver si somos capaces de engancharlos", declaró. Yago quiere tener la plantilla cerrada para mediados de julio cuando empieza la pretemporada.

No quiso concretar nombres, pero sí que detalló de que estudian "un jugador por línea", con un perfil "más físico, jugadores más hechos", que le den al equipo más veteranía y experiencia en los momentos clave de la temporada.

Será difícil competir cotra equipos de mayor presupuesto y de categoría superior, ya que como admitió Antonio Quinteiro el presupuesto, no solo no va a crecer, sino que es posible que se reduzca, toda vez que el equipo no jugará Copa del Rey, con la pérdida de ingresos que ello supone. Así, las cifras que se manejan para todos los gastos del primer equipo ronda los 220.000 euros.

No obstante, ambos señalaron que "hay jugadores que no solo se mueven por dinero". En este sentido, confían en que valoren la propuesta deportiva y la posibilidad de crecimiento que les ofrece la SD Compostela.