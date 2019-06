III Unplugged, "Las drogas pasan factura"

El Salón de Actos del ‘Instituto Juan López Morillas’ de la ciudad, se han presentado los trabajos finales "cortometrajes sobre prevención en adicciones y drogodependencias", dentro del programa trabajado durante el curso escolar, 'Unplugged. Programa de prevención de drogodependencias', llevado a cabo con 2º ESO.

Han sido cuatro cortometrajes elaborados por el alumnado, donde han estado implicados profesionales del Instituto Juan López Morillas y Grupo de Promoción de la Salud, titulados: ‘Abre tus ojos’, ‘No al alcohol’, ‘El hoy y el mañana de las drogas’ y ‘A quién tú eres’, elaborados por 39 alumnas y alumnos, aunque en el programa han llegado a participar hasta 180.

Este acto representado por las concejalas María Teresa García, Paqui Marcos, y profesionales del equipo de promoción de la salud, Coordinadora del programa Forma Joven, Carmen Soriano, directora del Centro de Salud "Doctor Ricardo Fernández Valadés", Esther López, Trabajadora Social del Centro de Salud, Josefina Sánchez, Pediatra del Centro de Salud, Araceli Astasio, Coordinadora del Programa de prevención "Ciudades Ante las Drogas" del Ayuntamiento de Jódar, María José Pérez Jiménez, además de contar en este equipo de trabajo durante el curso escolar con Juana María Pastrana, matrona y Antonia Godoy, enfermera de enlace del Centro de Salud de Jódar.

El acto lo abría, con su intervención, la todavía concejala de Igualdad, Salud y Bienestar Social, M ª Teresa García, explicando en que ha consistido el programa, que se ha desarrollado a lo largo de todo el curso, “… Se han estado trabajando sesiones sobre el tabaco, el alcohol, el cannabis, hábitos de vida saludable, trabajo en grupo, habilidades interpersonales, aptitudes… Además, de la elaboración de los cuatro cortometrajes, uno más que el año pasado… Venimos trabajando tres años en prevención escolar de las adicciones… El ayuntamiento está abierto para todo lo que veáis oportuno hacer. Todos somos un grupo de trabajo, en el que vamos a trabajar por y para vosotros, para que veáis los efectos que tienen el alcohol, que hoy vais a ver con vuestros compañeros de protagonistas…”.

La actual 1.ª teniente de Alcalde y concejala de Igualdad, Salud y Bienestar social, presentaba a la concejala que la va a sustituir en sus responsabilidades de Igualdad, Salud y Bienestar Social, Paqui Marcos. Por lo que deja entrever que se centrara en la Tenencia de alcaldía, y a su vez mayores posibles responsabilidades del alcalde en la Diputación Provincial de Jaén, en la que va a ser elegido diputado, presumiblemente con Área de Responsabilidad.

Carmen Soriano, Jefa de Estudios y Coordinadora del programa ‘Forma Joven’, destacaba las muchas actuaciones que viene desarrollando a través de ese programa desde 2.010, “… Desde el ‘IES Juan López Morillas’ trabajamos todas las líneas de intervención, como son la inteligencia emocional, sexualidad y relaciones igualitarias, drogodependencias, uso positivo de las TIC y estilos de vida saludables. Es desde el curso pasado cuando constituimos el equipo de ‘Promoción de la Salud’, formado por profesionales de todas las áreas. De la salud, la educación, ‘Ciudades ante las Drogas’, orientación… Jódar es uno de los pocos centros que cuenta con un equipo de ‘Promoción de la Salud’. En el mes de octubre nos reunimos, para establecer las líneas de actuación y analizamos las necesidades de nuestro alumnado, a partir de ahí construimos nuestro plan de actuación. Este año hemos desarrollado numerosas actuaciones como talleres de ‘Inteligencia Emocional’ para 1º de la ESO, de ‘Sexualidad’ para 2º ESO, ‘Prevención de la violencia de género en los jóvenes’, realizando sesiones para el respeto y la libertad de las relaciones de pareja… En 4 º de la ESO hemos trabajado talleres de ‘Sensibilización en la salud mental’. Una línea que, todavía, nos queda pendiente para trabajar en próximos cursos es la ‘Prevención en accidentabilidad en los jóvenes’…”.

Desde el ‘Centro de Salud Ricardo Fernández Valadés’, Josefina Sánchez, asistenta social, explicaba cómo se ha articulado las sesiones del programa ‘Unplugged’, hasta 12 de una hora de duración, destacando que tiene evidencia científica, “…Está dirigido a adolescentes entre 12 y 14 años. Es un programa que tiene evidencia científica, que se ha probado, se ha estudiado y está demostrado que funciona. Todas las sesiones y las actividades no se hacen de manera gratuita, se sabe que a largo plazo tiene éxito. Se hace en esta edad porque es cuando se empiezan a consumir drogas… El programa pretende dotar a los alumnos/as de las habilidades y de los recursos necesarios para resistir las influencias sociales y para mejorar el conocimiento sobre las drogas y los riesgos que estas tienen para la salud… El programa tiene 12 unidades que se desarrollan una vez por semana, en horario de tutoría… El programa también incluye una parte que va dirigida a los padres y madres, que es una de las ‘patas’ que nos queda por trabajar… Las sesiones se han dividido en sesiones informativas y otras con enfoque intrapersonal. Estas para saber cómo los alumnos/as os posicionáis ante el consumo de las drogas. Y unas terceras sesiones, interpersonales, para abordar nuestras relaciones con nuestros iguales, para abordar la presión de grupo…”.

La directora del Centro de Salud, Esther López, se mostraba especialmente agradecida por la colaboración que siempre se mantiene entre las distintas instituciones, el propio centro, el IES y el Ayuntamiento de Jódar, a través de la oficina ‘Informa Joven’ y el programa ‘Ciudades ante las Drogas’, recordando se realizan otro tipo de programas, “… Dirigidos a otro tipo de edades. En los colegios, talleres sobre ‘Alimentación y estilos de Vida Saludables’. Este taller es como una puerta de entrada a la madurez. Es muy importante que en vuestras edades comencemos a hablaros de este tipo de temas, porque es muy importante que, desde ahora, empecéis a saber que es lo perjudicial y lo beneficioso para la salud…”.

La pediatra, Araceli Astasio, marcaba como objetivo principal, posicionar a los jóvenes en contra del consumo de las drogas. Lo hacía con una perspectiva de cinco años, actuando con este tipo de programas,"... La reflexión principal es intentar cambiar la estadística del año 2017, que sitúa el inicio del consumo, experimental, de las drogas está en torno a los 13-14 años. Si a fecha de hoy se mantiene esas cifras es que el reto no está conseguido… Todos los que estamos aquí, somos emisores de esa información. Y vosotros sois los receptores, en un momento peculiar de vuestra vida, que es la adolescencia. En esa época tenemos que lidiar con cambios en la personalidad, en la identidad, en la autoestima, en vuestros gustos, en vuestras aficiones, en vuestra atención, en vuestro descubrir el mundo… Que no tiene la misma respuesta que en personas de 25 años… Yo os lanzo un reto, a los más de 100 alumnos/as que tengo delante de mí. Me tenéis que ayudar el año que viene… Con vuestra experiencia, de este año, beneficiar a los alumnos/as de segundo del año que viene. Para mejorar la información que se os da, dirigirla en un sentido o en otro, para ser mucho más efectivos...”.

A continuación, María José Pérez, técnica de la Oficina ‘Informa Joven’ y del programa ‘Ciudades ante las Drogas’, fue la encargada de ir presentando los cuatro cortometrajes elaborados por los alumnos/as.

Además, se hacía entrega de premios al alumnado presente en los Stands informativos sobre el Día Mundial Sin Tabaco y al alumnado participante en la elaboración de los cortometrajes sobre prevención.