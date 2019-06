Un 53 por ciento de los militantes de MÉS per Mallorca da el sí a entrar en el Govern

La asamblea de MÉS per Mallorca, reunida este jueves a última hora de la tarde, ha decidido aceptar, con algo más de un 53 por ciento de los votos, la nueva propuesta de un Govern de Pacte con PSIB y Unidas Podemos que pasa por tener dos consellerias, la de Medio Ambiente y Servicios Sociales, Deportes y Juventud, y una secretaría autonómica en el área de Universidad, Investigación y Política Lingüística.

Durante algo más de dos horas de encuentro, 81 militantes han votado a favor, 54 en contra y 16 se han abstenido. Un resultado que no ha sido masivo y en el que destaca que ha habido un sector de los ecosoberanistas que no quería entrar a formar parte del Govern. No obstante, la portavoz de la formación, a la salida de la asamblea, ha admitido que las votaciones "no tienen siempre esa contundencia", pero que lo importante es que se ha dado el sí a entrar en el Ejecutivo balear.

A partir de ahora, y según Busquets se tendrá que dar apoyo a la investidura de Francina Armengol en la reelección como presidenta del Govern el próximo martes, 25 de junio, en el pleno de investidura.

Además, el acuerdo programático se ha votado, y en este caso, de "forma masiva" se ha dado el sí, y está previsto que durante este viernes a mediodía se anuncie públicamente cómo queda la hoja de ruta de los próximos cuatro años del Govern formado por los tres partidos.

Por tanto, en la formación ecosoberanista explican que se impulsarán algunas peticiones como la oficina de derechos lingüísticos y la regulación del “todo incluido”, entre otras cuestiones.

Quedará ahora por negociar de forma interna, en el seno de la formación ecosoberanista, quién ocupará las áreas que gestionará MÉS per Mallorca. Previsiblemente, y si no hay sorpresas, Fina Santiago seguirá en la conselleria de Servicios Sociales y Vicenç Vidal continuará en Medio Ambiente, mientras que Miquel Gallardo, tendrá la secretaría autonómica del área de Educación. Además, de la figura de senador autonómico para Miquel Ensenyat. Eso sí, desde el partido sostienen que ahora no es el momento de hablar de ello.