Fulgencio Gil (PP) augura un "escenario de inestabilidad" en el Ayuntamiento de Lorca

El PP de Lorca inicia una nueva etapa en la oposición en el Ayuntamiento de Lorca, en la que su portavoz, Fulgencio Gil, augura un "escenario de inestabilidad" provocado por los acuerdos de PSOE con IU y Ciudadanos: "Lo que estamos viendo ya esta semana apuntan a un escenario de absoluta inestabilidad política", ha dicho en declaraciones a la Cadena SER Gil, que no había vuelto a pronunciarse tras el acto de constitución de la corporación municipal el pasado sábado 17 de junio.

Gil achaca ese posible escenario a "pactos donde no hay proyectos ni programa debajo, sino en los que priman los sillones y las prebendas" e insiste en que "se ha actuado con mala fe".

"Desconocemos el contenido de los acuerdos el PSOE con Ciudadanos", ha lamentado Gil, que dice que "la ciudadanía está esperando una explicación sobre los acuerdos a los que llegaron". De IU admite que tiene un acuerdo de gobierno con el PSOE "a pesar de que los socialistas lo niegan".

El ex alcalde ya ha admitido haber mantenido una primera reunión con su sucesor, el socialista Diego José Mateos, con quien hablado de un buen clima de "colaboración" en los primeros compases de la nueva legislatura: "Le he prestado mi apoyo para conformar la administración múnicipal y para arrancar el trabajo del nuevo equipo de gobierno. Somos un equipo serio"

Sin embargo, igual que ya manifestó el pasado sábado, no ha ocultado su malestar con el concejal de Ciudadanos, Francisco Morales: "No tengo nada que hablar con este señor, sobre todo tal y como se desarrollaron las negociaciones", sostiene que Gil que explica que "se comprometió a que me llamaría para darme una respuesta y aún estoy esperando una respuesta, ya que ni se dignó a cogerme el teléfono".

Gil ha agradecido las muestras de apoyo y ánimo recibidas de muchas personas, trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento. Sobre el papel de su partido en la oposición, el ex alcalde lorquino dice que "aquí habrá un grupo de diez concejales que procurará dar estabilidad al ayuntamiento".

Fulgencio Gil asumirá la portavocía del grupo municipal, Ángel Meca será el portavoz adjunto y Mayte Martínez la secretaria del grupo.