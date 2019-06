Óscar Molina: "Espero que el nuevo Gobierno no elimine la Consejería de Cultura"

El pasado mes de mayo el blanqueño Óscar Molina, director de JO! Producciones, fue nombrado nuevo presidente de Murcia a Escena (Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia).

El nuevo representante de la Asociaciónde fue elegido por unanimidad entre todos los miembros presentes, siendo la suya la única candidatura que se presentó para el cargo. Desde el 21 de mayo es la persona encargada de presidir Murcia a Escena durante los próximos dos años.

Molina ha pasado este jueves por el programa Hoy por hoy donde ha dicho que la Región de Murcia va sobrada de infraestructuras, "el problema viene a la hora de dar contenido a todos esos teatros y auditorios". La Región de Murcia -dice Óscar- tiene contenido suficiente para ofrecer una programación continuada en el tiempo en todos estos espacios culturales, gracias a los muchos profesionales de las artes escénicas que se han formado aquí y que, por desgracia, tienen que buscarse la vida fuera de la región "donde sí son reconocidos", asegura.

El nuevo presidente de Murcia a Escena espera que el nuevo gobierno que se configure en los próximos días no elimine la consejería de Cultura, "yo espero que no desaparezca, me niego a que esto ocurra, pero si esto fuese así, el sector de las artes se posicionaría enfrente y no al lado como ha ocurrido en el último tramo de la legislatura".

Molina sustituye en el cargo a Esperanza Clares, que ha sustentando esta función a lo largo de varias legislaturas, de 2015 a 2019 y, anteriormente, de 2007 a 2010.

En estos momentos, Óscar Molina se encuentra inmerso en su segunda producción musical, 'El Gato con Botas', así como en el nuevo ciclo de Microescenas de autores murcianos en el Teatro Circo de Murcia, sin olvidar los preparativos de los Premios Azahar 2.019, que se entregarán el próximo 15 de octubre y cuya maquinaria ya ha comenzado a funcionar.