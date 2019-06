Jesús Costa: "Los derechos del colectivo LGTBI no tienen que ser moneda de cambio para futuros gobiernos"

Las actividades programadas con motivo del Orgullo LGTBIQ en Murcia ya están en marcha. Un año más, el colectivo No te prives ha organizado una serie de actos que tendrán su colofón final el próximo sábado 22 de junio en la Plaza de la Cruz Roja (20.30h) y tras la manifestación reivindicativa (19.00h) que transcurrirá en su mayoría por la Gran Vía de Murcia. Una vez finalizado el desfile, se leerá el manifiesto a favor de los derechos LGTBIQ. A continuación se han programado una serie de actuaciones musicales en las que participará, entre otros muchos, el artista y cantante pop, Paco Clavel, figura clave para la visibilidad del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y personas transgénero durante la movida madrileña.

Aprovechando las celebraciones del Orgullo en Murcia, hemos invitado al programa Hoy por hoy al presidente del colectivo No te prives, Jesús Costa, quien ha dicho que este año más que nunca hay que decir alto y claro "ni un paso atrás". Costa se ha mostrado muy critico con las voces que quieren terminar con colectivos y asociaciones como la que él preside y ha dicho que este año las celebraciones irán destinadas a homenajear la memoria histórica de todas aquellas personas que han luchado por los derechos del colectivo LGTBIQ desde la llegada de la democracia e incluso antes. "Gracias a todos ellos y ellas hoy podemos andar por la calle con libertad y no ser tratados como enfermos, algo a lo que no vamos a renunciar aunque ahora haya partidos políticos que prefieran que volvamos al armario y con la boca cerrada".

Jesús Costa, que ha recordado la poca o casi nula colaboración económica que reciben de las diferentes administraciones públicas, ha exigido que se ponga en marcha la ley aprobada en mayo de 2.016 por unanimidad en la Asamblea Regional, "y de la que poco o nada se ha hecho", asegura.

Cartel anunciador del Orgullo LGTBI Murcia 2.019, que reproduce una fotografía de la primera manifestación que tuvo lugar en España en los años 70, en este caso en la ciudad de Barcelona, reivindicando los derechos del colectivo LGTBI / No te prives

La Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGTBI), que pretende avanzar en la igualdad de trato de estos colectivos, estaba encaminada a permitir a los transexuales operarse y realizar un tratamiento hormonal en los centros sanitarios públicos.

La ley recuerda que estos colectivos siguen sufriendo a día de hoy discriminación, acoso y represalias por personas para los que la homosexualidad "es una enfermedad o una desviación", por lo que proponía combatir estas actitudes a través de un nuevo Observatorio regional y el respaldo de las instituciones públicas autonómicas.

Aunque en su día todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional dieron luz verde a dicha ley, "lo cierto es que a día de hoy el ejecutivo de López Miras no ha hecho nada para su desarrollo en la Región de Murcia, y mucho nos tememos que con la entrada de Vox en el parlamento autonómico esto nos pueda llevar a no verla desarrollada en su conjunto durante los próximos cuatro años, es algo que no podemos tolerar", ha dicho el presidente de No te prives.

El colectivo No te prives celebra durante este 2.019 tres décadas de existencia, 30 años en los que profesionales y voluntarios han trabajado por erradicar la LGTBIfobia de parte de la población y sus instituciones, dar a conocer los derechos de las personas con diversidad sexual y de género y a las familias. Así como crear espacios seguros para los jóvenes trans. Entre sus retos más próximos destaca reclamar la aplicación de la Ley contra la LGTBIfobia de la Región de Murcia y poder seguir desarrollando charlas en centros educativos sin las dificultades con las que se han econtrado hasta el momento, "situación que no queremos que sirva de moneda de cambio para llevar a cabo acuerdos de gobierno con partidos de extrema derecha como es el caso de Vox, al incluir los de Santiago Abascal en su programa electoral la eliminación de este tipo de talleres donde se imparte educación sobre diversidad afectivo-sexual en centros educativos".