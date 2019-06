O 7 veces campión de España, Iván Salgado, analizará para o público este venres día 21 a partir das 19:30 horas, os aspectos deportivos e psicolóxicos das súas partidas de competición ante os mellores do mundo, incluída a última disputada ante Magnus Carlsen o pasado decembro, tamén hay un encontro amigable entre unha Selección Ourensá encabezada por Iván Salgado e composta por 10 xadrecistas de todas as categorías que se enfrontará a un combinado internacional o sábado a partir das 11:30 horas no salón de actos da Casa de Chocolate. Pola tarde haberá unha espectacular exhibición cronometrada de Iván Salgado e o mestre internacional Portugués André Ventura, chamada o ¨Reto Olímpico ,¨ na que Iván e André enfrontaranse simultaneamente a 40 xadrecistas xóvenes e veteranos, tentando vencer todas as partidas sin consumir o tempo dos seus cronómetros.

