Willian José pidió revisar su contrato al final de esta última temporada

El futuro de Willian José en la Real Sociedad es una incógnita... a pesar de que tiene contrato hasta junio del 2024. La intención de todas las partes es que la temporada que viene siga vistiendo la camiseta txuri-urdin, pero ya nadie descarta que no lo vaya a hacer. Y eso es poque hay movimiento entre bambalinas que pueden influir en el futuro del delantero brasileño. De entrada, el brasileño se fue de vacaciones contrariado, porque su agente había solicitado al presidente realista, Jokin Aperribay, una revisión del contrato de Willian José al final de esta pasada temporada. De entrada esa posibilidad quedó descartada.

Hay que recordar que Willian José renovó su contrato hace relativamente poco, menos de un año, en octubre del año pasado, cuando firmó hasta el año 2024 con cláusula de 70 millones de euros. Por lo que Aperribay consideró que no era el momento para ello, que estaba muy cerca la anterior revisión, y recibió la negativa del club donostiarra, aunque se emplazaron para ver más adelante si era necesario acometer esa revisión de contrato. Esto quiere decir que el club sí contaba en ese momento con Willian Jose, y que el brasileño daba entonces por hecha su continuidad en el club donostiarra, porque tiene contrato y porque ha repetido varias veces que quiere llevar el número 9 que dejó libre Agirretxe el año pasado en la elástica txuri-urdin.

De ese escenario aparentemente no ha cambiado nada, aunque hay marejada de fondo. Porque los representantes de Willian José sí han recibido ofrecimientos de clubes de la Premier, y en un caso le llegaron a poner encima de la mesa una oferta para el brasileño y una propuesta a trasladar al club donostiarra, que nunca se ha cerrado en banda a estudiar ofertas interesantes que lleguen por sus jugadores. Esa propuesta ya fue trasladada a la Real, que la ha estado estudiando, sin llegar a rechazarla, por lo que la opción de que Willian José pueda dejar la Real está a día de hoy encima de la mesa. Es un riesgo real.

Esa propuesta que llega de un clun de la Premier League, como ya contamos, era superior a la mitad de la cláusula del brasileño, de más de 45 millones, pero toda esa cantidad no iría a parar a las arcas de la Real, porque el 30% de los derechos federativos de Willian José pertenecen al fondo de inversión Maldonado, por lo que la Real ingresaría entre 30 y 35 millones por la operación. Los agentes no ven con malos ojos un posible movimiento de su jugador, mientras que Willian José permanece atento a lo que va ocurriendo, pero está muy tranquilo, porque por supuesto ve con buenos ojos quedarse en la Real, como ha repetido en sus últimas entrevistas en San Sebastián. Pero la decisión no depende sólo de él. El fondo de inversión presiona también a la Real para hacer negocio con el brasileño, proponiendo incluso otras alternativas al club donostiarra en caso de que acceda a venderlo. La opción, por el momento, parece remota y complicada de que salga adelante, pero no es ni mucho menos descartable.