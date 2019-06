Los abogados del turno de oficio irán a las movilizaciones si la junta no paga los atrasos

Los abogados del turno de oficio amenazan con movilizarse si la Junta de Andalucía no les abona sus honorarios correspondientes al primer trimestre de este año. Si para el 5 de julio dichas liquidaciones no se han satisfecho, anuncian que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) aprobará en pleno el inicio de un calendario de protestas. Se habla de paros de actividad, incluso atender sólo las guardias imprescindibles. Estos retrasos en el pagos afectan a unos 400 letrados jiennenses, por eso este será uno de los asuntos que se debatan mañana en Junta de Gobierno del Consejo de Abogados de Jaén. Lo que más preocupa, decía el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, no es que no se haya pagado el primer trimestre, sino que a estas alturas, aún no haya compromiso de pago.

Los abogados del turno de oficio, añadía Vicente Oya cobran mal y tarde, con asistencias en las que los honorios por hora no superan los 2 euros.

El Colegio de Abogados de Jaén manifiesta su malestar porque no se haya efectuado el pago en el plazo que había comprometido el Gobierno Andaluz al final de la anterior legislatura, recortando los plazos anteriores. “Hasta el día de hoy, no existe una fecha concreta para el abono de los servicios prestados por los más de 9.500 abogados andaluces, cuatrocientos de ellos jiennenses, inscritos en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita”, señala Vicente Oya, decano del Colegio jiennense.

Así mismo se reclama a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía la publicación de un calendario de pagos para los ejercicios 2019 y 2020, así como la mejora de los módulos y bases de compensación de las actuaciones, incluyendo la subida anual conforme al IPC.