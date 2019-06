El balcón Zabaleta descubre una nueva panorámica de Cazorla

Hoy se ha abierto al público en Cazorla el remodelado “Mirador del Balcón de Zabaleta”. Este espacio único abre a la vista una panorámica excepcional en el corazón del Conjunto Histórico de Cazorla, que ahora al prolongarse unos seis metros crea un enclave de gran interés paisajístico.

Queda retratado de un solo vistazo a la ladera de San Isicio: el castillo de la Yedra al frente jalonado de decenas de encaladas casitas blancas, a la izquierda contemplamos las Ruinas de Santa María y a la derecha nos sorprende el intenso verde de esta ladera con la ermita que le da nombre y su magnífico entorno. Y todo ello vertebrado por el curso del río Cerezuelo, abajo en el pequeño valle.

Cazorla se ha enfrentado así a una de sus actuaciones más comprometidas y que requerían una mayor sensibilidad. El proyecto para el “Balcón Mirador Zabaleta” ha supuesto la prolongación de este emblemático lugar a su vez han propiciado una plazoleta de algo más de 200 metros cuadrados.

Bajo el mirador se ha creado un nuevo espacio para dotar a esta zona de aseos públicos, archivo y sala expositiva, además de la recuperación de una antigua bóveda / DIEZ TV

El presidente de la Diputación en funciones, Francisco Reyes, ha inaugurado junto al alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, este espacio que ha supuesto una inversión de en torno a 150.000 euros provenientes de la Administración provincial, a través del Plan Provincial de Obras y Servicios de 2018, y el propio consistorio cazorleño.

Este mirador, una de las zonas más transitadas de la ciudad, ya que entre otras cosas conduce hacia el casco histórico que dio origen a Cazorla. Es con diferencia uno de los más fotografiados de Andalucía, como se ha encargado de recordar Francisco Reyes, “todas las personas que visitan Cazorla, que cada día son más”. Al mismo tiempo, ha añadido, “se pone también en valor este espacio para la celebración de actividades culturales”, un ámbito en el que Cazorla “sigue siendo un referente a nivel provincial”. Por ello, Reyes ha “felicitado al Ayuntamiento de Cazorla porque este es un ejemplo claro de optimización de los recursos que llegan a los ayuntamientos”. Calificando de éxito esta ampliación.

Anterior imagen del balcon Zabaleta / MJBayona

Por su parte, el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez ha destacado en primer lugar que “es una obra que no impacta con el entorno” y además ha incidido en la doble vertiente del objetivo de esta actuación. Donde por un lado se ha buscado la seguridad “hemos generado más espacio para los peatones, que ahora tienen a su disposición más de 200 metros cuadrados sin que les estorbe ningún vehículo”. Y por otro lado ha recordado la importancia turística de este lugar apuntando que “Cazorla recibe 80.000 visitantes al año en su oficina de turismo, personas que pasan por aquí, gente que deambula por esta zona de forma continua, que no tenían espacios para fotografiarse sin que les estorbaran los vehículos”. “Necesitamos espacios en los que poder disfrutar de actividades culturales, este es magnífico, es uno de los lugares más fotografiados de Andalucía y que no hubiera una superficie suficiente para hacerlo con seguridad y tranquilidad no era de recibo”, ha añadido.

El primer edil ha añadido además, que aparte de mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de este mirador, con esta actuación también se “han recuperado elementos de la anterior estructura, unos 400 metros cuadrados en el interior donde se construirán unos aseos públicos, un archivo y sala expositiva”. Como también, se va a descubrir una antigua bóveda en un intento de recuperar la arquitectura del siglo pasado. “Era una obra arriesgada por la sensibilidad del punto en que nos encontramos”, ha señalado el alcalde de Cazorla, quien cree que “la respuesta de la gente ha sido muy positiva porque el resultado final no impacta con la imagen que tenemos de este espacio”, ha concluido.