A la espera de Sánchez

El lunes se constituirá la nueva Junta General del Principado. En esta primera sesión se elegirá al presidente de la Cámara y al resto de los miembros de la mesa que se encargará del funcionamiento del Parlamento asturiano durante los próximos cuatro años. Habrá, salvo gran sorpresa, presidente socialista. Podría haber sido de Ciudadanos sí esta formación hubiese aceptado el trueque propuesto por el PSOE: votar a Wenceslao López para la alcaldía de Oviedo a cambio de la Presidencia de la Junta. Para nada parece que sea posible una reedición del pacto de La Jirafa de 1987, cuando toda la oposición a los socialistas se puso de acuerdo y aupó al cargo al popular Antonio Landeta a pesar de la clara victoria electoral de la lista encabezada entonces por Pedro de Silva.

Habrá que ver a qué acuerdos llegan las diferentes fuerzas políticas sobre la composición de la mesa del Parlamento y si de esa negociación se puede deducir ya algo de por dónde puede tirar el próximo presidente del Principado, Adrián Barbón, para intentar lograr la gobernabilidad efectiva de la comunidad autónoma. No da la sensación de que el líder de la FSA tenga demasiada prisa por despejar la incógnita, más atento ahora a comprobar cómo se desarrollan las conversaciones en Madrid para la investidura de Pedro Sánchez y si habrá o no Gobierno de coalición del PSOE con Podemos tal como exige Pablo Iglesias.

Barbón no se fía de los podemistas asturianos. Lo sucedido en Oviedo con el Tripartito, fundamentalmente, pero también el trato dado al Gobierno de Javier Fernández o la negativa a que Gijón tuviese alcalde socialista hace cuatro años no son precisamente unos antecedentes que faciliten el entendimiento con la formación morada. Pero está claro que si Sánchez e Iglesias pactan también habrá acercamiento en Asturias. La otra opción de Barbón para conseguir un ejecutivo estable, la aproximación a Ciudadanos, no parece factible en el momento actual. Albert Rivera lo impide, por mucho que su portavoz en la Junta General, Juan Vázquez, se ofrezca a negociar con el PSOE.