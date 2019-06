Parter Capital, unica opción para las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña

La reunión de la comisión de seguimiento del ERE no ha aportado novedades. Los trabajadores han conocido por boca de la multinacional que no mueven ficha y que la oferta planteada por Quantum queda definitivamente descartada. ¿La razón? Falta de garantías financieras. El secretario general de Industria en funciones, Raúl Blanco, asegura que son "optimistas de cara a una resolución".

A partir de ahora, Alcoa y Parter avanzarán en una venta cuyo preacuerdo necesita la ratificación de los comités de empresa. Desde Avilés su presidente, José Manuel Gómez de la Uz, mira hacia el gobierno de Pedro Sánchez por "descartar cualquier otro inversor que no sea Parter". De la Uz teme que si no hay una "reducción drástica" del precio de la energía, cuestión dependiente del gobierno, no se arranquen las cubas de electrólisis.

El Principado, que también ha participado en el encuentro en Madrid, apoyará la venta a Parter por "lealtad institucional y responsabilidad".

Exposición de Quantum

Mientras la capital de España acogía el encuentro entre administraciones, sindicatos, Alcoa y trabajadores, Quantum ha decidido dar un paso al frente y explicar públicamente su proyecto para la factoría de Avilés.

A través de un comunicado, el fondo alemán ha recordardo que instituciones públicas y multinacional acudieron a ellos para solicitar proyectos industriales y han presentados dos que garantizan el 100 % de los puestos de trabajo en las mismas condiciones y por un mínimo de 2 años.

Los planes en Avilés tiene como objetivo la creación del primer complejo industrial de reciclaje de aluminio dentro de la Unión Europea, un sector que, avanza, tiene un gran potencial y demanda de mercado sin depender de precios de energía subvencionados. El proyecto, que en una primera fase debería alcanzar una facturación de 360 millones de euros nace, según el fondo, con un 50 % de las ventas aseguradas a las empresas del sector de aluminio del grupo. En sus explicaciones también han apuntado que, en ningún momento, han solicitado ayudas públicas para las compras de las facto´rias Avilés y Coruña.