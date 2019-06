Camela, Mafalda y Sesión Dance para las fiestas de Cabanillas 2019

Una de las primeras fiestas del verano en municipios grandes de la provincia es la de Cabanillas de Campo. Su Ayuntamiento ya tiene decididas y contratadas las principales actuaciones musicales para finales de julio con los conciertos de Camela, Mafalda y la sesión dance "Platinum Cabanillas Edition".

Fiestas Cabanillas del Campo/Foto Ayto.Cabanillas

Las fiestas de Cabanillas 2019 serán del martes 23 de julio al domingo 28. En estos días se está terminando de rematar el programa festivo que se dará a conocer en breve. Lo que sí está ya cerrado es el programa musical del fin de semana.

La primera actuación, la madrugada del jueves 25 al viernes 26 de julio será la de 'Camela' en plena gira de su disco "Rebobinando" con el que están celebrando el 25 aniversario de la formación. Cuatro meses después de su lanzamiento, el tema de presentación "Cuando zarpa el amor" grabado con Juan Magán se acerca a los 13 millones de reproducciones en YouTube. El concierto comenzará a las 12 de la noche tras la cena de las peñas.

La noche siguiente, la del viernes al sábado, actuará 'Mafalda', grupo valenciano nacido en 2010 y que ejecuta un estilo en el que se fusionan reggae, ska, funk y hardcore con letras reivindicativas. El pasado otoño publicaron su último trabajo "Palabras forman caos".

Mafalda grupo musical

Finalmente ya bien avanzada la noche del sábado al domingo, a las 3 de la madrugada, comenzará la sesión de música dance denominada "Platinum Cabanillas Edition, by No Limit Sessions" con la actuación de DJ Neil, Abel The Kid y DJ Rufo.

Como es tradición en los últimos años todas las actuaciones musicales de Cabanillas del Campo son gratuitas y se celebran en la zona central del Recinto Ferial.