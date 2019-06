"Me quedaré en la oposición aunque haga frío", Pedro San Ginés

Pedro San Ginés dejará de ser el Presidente del Cabildo el próximo martes. A partir de entonces, su lugar lo ocupará la socialista Dolores Corujo, con el apoyo del Partido Popular. A pesar de ello, San Ginés no tiene intención de dimitir ni de marcharse, “no, en absoluto, eso es lo que quisieran algunos”, dice San Ginés. “El gobierno que ha pactado es cien por cien legítimo y democrático, pero la aritmética permitía otros acuerdo que respondían mejor al deseo de la ciudanía”, explica el todavía Presidente en funciones sobre el pacto PP-PSOE en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife. “Me quedaré en la oposición aunque haga frío”, añade.

“Nos abandonó en su día el PSOE y nos abandona ahora el Partido Popular”, lamenta el nacionalista, sin embargo, no considera que sea el resultado de un error por parte de Coalición Canaria. “Nada es eterno en la vida, si nos toca jugar el papel de la oposición lo haremos”, explica San Ginés. A la pregunta, “¿han hecho ustedes algo mal?”, San Ginés responde: “más bien hemos hecho algo bien, por eso somos el enemigo a batir”, interpreta el líder de Coalición Canaria en Lanzarote. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy aquí:

“Tengo un carácter mejorable, pero cada vez me enfado menos”, explica el líder de CC en Lanzarote.

San Ginés también se ha referido a su forma de relacionarse con los demás en política. “Tengo un carácter mejorable, pero se ha tratado de confundir con la determinación, la claridad de ideas y el exceso de vehemencia por la convicción con lo que estoy haciendo. Pero bueno, es lo que tiene el cargo. Ayer me insultaron de mil maneras una vez más en el Pleno, nada nuevo bajo el sol, va con el cargo”, explica. “Antes me enfadaba más, esa es una de las cosas que más he procurado trabajarme, para no ser ni tan impulsivo ni esclavo de mis reacciones. Cada vez me enfado menos”.

“César Manrique hubiera visto una oportunidad en la Ley del Suelo para desarrollar su obra espacial”, interpreta San Ginés.

Al ver el manifiesto Salvemos la Isla de Lanzarote, editado recientemente por la Fundación César Manrique, San Ginés dice: “No puedo estar más de acuerdo con César Manrique en Salvemos la Isla de Lanzarote. Es un poco a lo que me he dedicado en estos nueve años con los equipos con los que he trabajado. Pero también hay que salvar a Lanzarote de los salvapatrias. César no era uno de ellos, pero algunos en su nombre sí. Creo que César estaría bastante avergonzado”, explica.

A la pregunta, ¿estaría César Manrique de acuerdo con la Ley del Suelo? Pedro San Ginés responde: “yo no me puedo atribuir cuál sería el pensamiento de César, a algunos les gustaría haber sido herederos hasta de su voluntad. Es realmente grotesco”. Sin embargo, añade: “yo creo que la Ley del Suelo, para un hombre creativo como César, aunque en espacios naturales siquiera con la Ley del Suelo se puede intervenir, creo que habría visto una ventana de oportunidades para desarrollar parte de esa obra espacial que bullía permanentemente en su cabeza”, concluye San Ginés.

“Soy el Presidente más investigado pero también soy el más archivado”, dice sobre su situación judicial.

“Mis adversarios políticos, Alternativa Ciudadana, Podemos, Benjamín Perdomo, y también algún que otro empresario afín a determinados intereses políticos me han denunciado. Cuando me llaman voy, declaro y se archiva”, explica San Ginés. El Presidente está pendiente de apertura de juicio oral por la incautación de la desaladora de Club Lanzarote, con Podemos como acusación popular. También ha declarado recientemente por la denuncia de Cosmética del Atlántico relacionada con el centro de la cochinilla de Mala y una tercera, por la adjudicación por vía de urgencia de la sustitución de una serie de tuberías por valor de varios millones de euros.