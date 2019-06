Momo: "Es una situación complicada; toca esperar"

Entiende que "a nivel personal sé que quieren contar conmigo, aunque ahora mismo el futuro es algo incierto. Entiendo que me quieren no solo por lo futbolístico, sino a nivel de veteranía, para tratar de ayudar a los chicos nuevos y la mucha gente joven que va a subir. Quiero dar lo que se necesita de mí en el campo y aportar la experiencia adquirida estos años de las diferentes situaciones que siempre se dan a lo largo de una temporada. Sé que puedo aportar mucho al vestuario y el club entiende que jugadores como Aythami Artiles, David García y yo podemos aportar muchas cosas y ser importantes para el grupo".

Es consciente que Pepe Mel "me conoce muy bien desde hace tiempo y sabe lo que le puedo dar. Tanto el presi como el míster están dispuestos a que siga un año más, no tienen problema con eso, pero es verdad que las lesiones me han impedido rendir al nivel que esperaba, pero espero poder darle a Pepe lo que espera y él me pida. También quiero darle la otra parte, la de sumar en el vestuario para que toda vaya bien. Ojalá pueda ser un año bonito".

Para él "está claro que la situación puede alargarse y hay que enfocarla de otra manera, porque comprendo que el club debe bajar el presupuesto tan grande que se tuvo este curso por las altas expectativas creadas. Sabemos que queda mucho trabajo para poder rebajar la masa salarial, puesto que, aunque quieren que continuemos en deportivo, entendemos que ahora mismo no pueden dar ese paso en lo económico".

Con 18 días para que la pretemporada 2019/20 arranque, "uno está dispuesto a esperar, pero hasta un punto. Confiamos en ellos y en que puedan tomar la decisión antes de que se empiece a entrenar. El club ha tomado la decisión de que hay dos fichas libres para David García y para mí, pero sabiendo que el verano es muy difícil para todos. No nos que otra que esperar, pero está claro que queremos saber nuestro futuro cuanto antes porque los días se van volando. Esperemos que en estos próximos días se acelere todo y nuestra situación se resuelva de manera positiva".

Lo que tiene claro es que "uno quiere seguir jugando un año más porque tengo fuerzas. Espero seguir aquí, pero si no se pudiera ya miraríamos con la familia otras opciones de aquí o de fuera. El club también me ha ofrecido la opción de formar parte del organigrama del club, pero nada en concreto".