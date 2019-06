El nuevo gobierno de Alcorcón se encuentra con tan solo 3 céntimos para las fiestas

La nueva alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha denunciado este miércoles que el anterior Gobierno municipal, del PP, ha dejado "únicamente 3 céntimos" en la partida destinada a la organización de las fiestas patronales, que tendrán lugar, como cada año, a principios de septiembre.

La regidora socialista ha mostrado un documento, remitido por la interventora general del Ayuntamiento, que certifica, según la contabilidad obrante en esta Intervención, que "a fecha de hoy consta en la Bolsa de Vinculación de Festejos un crédito disponible real de 0,03 euros".

"Tres céntimos tenemos. Esto es el dinero que el PP ha dejado en la partida de festejos y en todas las vinculadas a festejos para realizar las fiestas patronales de septiembre", ha señalado De Andrés, quien no entiende "qué ha pasado con la partida de festejos de este año".

La nueva alcaldesa ha explicado que, una vez se han puesto a revisar la situación del Consistorio, se han encontrado con que "no había nada preparado" de cara a estas fiestas, "ni un solo pliego", por lo que, como ya iban con retraso, se proponían "ir contratándolas", comprobando entonces que "no había dinero".

"No sé qué grandes festejos ha habido antes de las elecciones para que queden tres céntimos. Esto no tiene ninguna explicación. ¿Cómo pensaban hacer las fiestas patronales si hubieran ganado las elecciones municipales?, se ha preguntado De Andrés, quien no sabe ahora "de qué partidas quitar dinero".

Aún así, ha prometido que las fiestas van a celebrarse, que los técnicos municipales ya están trabajando en buscar "algún recurso que, por supuesto, podamos prescindir de él", por lo que "si alguno pensaba o quisiera que el primer año de un gobierno progresista no tuviéramos fiestas, que se desengañe, sí vamos a tener fiestas".

Fuentes municipales han señalado a Efe que imaginan que el dinero detraído de la partida de festejos "habrá ido a las fiestas de Santo Domingo San Dominguín, que eran la misma semana de las elecciones municipales, o a las fiestas de Semana Santa o las Navidades", aunque tienen aún que estudiarlo.

"Hacen falta casi 600.000 euros para organizar unas fiestas como estas", han añadido estas fuentes, que garantizan que desde el Consistorio se encontrará una solución, que de algún sitio sacarán el dinero, a pesar de tener "un presupuesto muy mermado, que lleva sin aprobarse desde el año 2016, con tres años de prórroga".