¿Quién le pone el cascabel al gato? En los pasillos de la Casona del Parque es fácil escuchar a ediles y asesores explicar lo poco que se cobra en el ayuntamiento de Málaga con respecto a otras ciudades y la dificultad para fichar a personalidades o profesionales de prestigio, pero en público, nadie quiere cargar con el sambenito de que le señalen por pedir el aumento de los salarios de los concejales o cargos de confianza.

Y en esas estamos, con el melón de los sueldos a medio abrir y a la gresca entre los partidos.

El Partido Popular reconoce que se está estudiando un incremento de en torno al 20 por ciento en las retribuciones de los concejales y achaca la medida a una petición del PSOE para que no se les recorte el sueldo a siete de sus ediles, que no pueden tener dedicación exclusiva porque lo impide la ley. Pero los socialistas dicen estar en contra de ese incremento genérico y que sólo quieren "retribuciones justas" para aquellos que no pueden tener plena dedicación aunque en la práctica trabajarán como si la tuvieran.

Pero vamos por partes: la ley obliga a que ocho ediles del ayuntamiento de Málaga de los 31 no tengan dedicación exclusiva, siete de ellos son del PSOE en este mandato frente a los dos del mandato anterior, y a esto se suma que el interventor pide que estos concejales con dedicación parcial cobren menos, en concreto, un 75 por ciento de lo que percibe un edil con dedicación exclusiva en lugar del 90 por ciento que se venía pagando; esto supondría un recorte del 20 por ciento, es decir, de 42.239 euros pasarían a cobrar 35.199 euros brutos anuales. Ante esta situación, al menos uno de los ediles del PSOE ya habría anunciado su marcha.

Los socialistas pusieron en conocimiento del PP la situación para abordar una posible solución y en el equipo de gobierno rápidamente recogieron el guante y plantearon subir los emolumentos a todos los concejales. Sobre la mesa, explica el portavoz socialista, Daniel Pérez, el concejal popular Carlos Conde puso una comparativa de 6 ciudades en la que los que los 65.183 euros que cobra el alcalde de Málaga se quedan muy por debajo de los 106.130 euros que percibe el regidor de Madrid, los 100.000 euros de la alcaldesa de Barcelona o los 95.001 del primer edil de Bilbao. La propuesta de los populares sería la de asimilarse a Valencia, donde el alcalde percibe 82.602 euros y un concejal 72.690, o al caso de Zaragoza, cuyo ayuntamiento paga 75.750 euros al regidor y 60.600 euros a un concejal sin delegación.

"Es verdad que los sueldos en el ámbito de la corporación no son altos", reconocía el alcalde, Francisco de la Torre, tras admitir que se está estudiando la propuesta de subir los sueldos de los concejales, pero a raíz del planeamiento del Partido Socialista. "En ningún caso la subida de sueldos ha partido del PSOE", insistía en portavoz de esta formación, Dani Pérez, que se mostraba totalmente en contra de la propuesta para aumentar de forma genérica los sueldos a los ediles.

Un concejal raso con dedicación exclusiva cobra en el ayuntamiento de Málaga 46.932 euros. En cuanto a los portavoces, 58.665 euros cobra la del equipo de gobierno y entre 52.147 y 55.406 euros los de la oposición.

Y otro de los grandes caballos de batalla será el reparto de los cargos de confianza en la casona del Parque; De la Torre habría propuesto al resto de grupos que se quedaran sin eventuales, que pasarían al equipo de gobierno, a cambio de aumentar la asignación económica a cada grupo político. El ayuntamiento de Málaga por ley puede contratar a un máximo de 34 cargos de confianza.