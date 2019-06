La universidad de Vic concede el Honoris Causa a Ramon Besa como referente del oficio de periodista

La Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña ha investido hoy como Doctor Honoris causa a Ramon Besa y Camprubí (Perafita, 1958).

Los promotores de la distinción, la Facultad de Empresa y Comunicación de la mencionada universidad, han destacado los valores que encarna Besa como por ejemplo "la honestidad, el rigor, la implicación, la veracidad y el trabajo bien hecho".

De Ramon Besa, −histórico colaborador de la SER− se ha destacado en su investidura como Doctor su pasión, y el trabajo esmerado con las fuentes "que lo han hecho un referente de la profesión".

El compañero Besa en su discurso ha tenido un recuerdo emocionado en el momento de destacar la maestría que ha recibido: "Yo estoy convencido de que el de periodista, es el mejor oficio del mundo y el más agradecido. Ya lo decía García Márquez, y me gusta recurrir a los clásicos. Me pregunto qué seria de nosotros, los que ahora estamos bien situados, si no hubiera sido por Àlex Botines, Fernando Borderías, Quim Regàs, Enric Bañeres, José María Sirvent, Andrés Astruells y algunos más, y qué habría sido de ellos sin Manolo Vázquez Montalbán, Ibáñez Escofet o Morera Falcó, que todos ellos fueron, a su vez, lectores compulsivos de Planes, de Segarra o de Pla".

La maestría de Guardiola

Ramon Besa en su discurso ha destacado la maestría de Guardiola: "Necesitamos la universidad para estudiar bien, y necesitamos la maestría de la gente para descubrir nuestra vocación, y yo me quedo con la de Pep Guardiola que ha hecho del fútbol un arte porque siente el juego, ama la pelota y vive la vida con la misma intensidad y determinación que yo pido y procuro tener por el periodismo, porque es el talento y el esfuerzo, el oficio y el grado".

El oficio

Ramon Besa ha alertado que las nuevas tecnologías tienen que ser un complemento para el periodista, pero que pisar la calle y hacer llamadas y preguntas es fundamental: "Y esto quería decir ir cada día al Camp Nou y tocar todas las puertas, la de la barrera, la del vestuario, la del bar, la de los servicios médicos... Tenías que intentar hablar con algún jugador y hacer saber al técnico que estabas al caso de lo que había pasado en el entrenamiento, y una vez en la redacción llamar a los directivos y, si se podía, al presidente para saber, para contrastar, para gestionar la información".