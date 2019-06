'Inmigración, la tragedia que no cesa en el Estrecho'

Apenas hace dos días, el miércoles pasado, una patera volcó en aguas del Estrecho de Gibraltar muriendo veintidós personas ahogadas. Un ferry ha podido, afortunadamente, salvar a un grupo de supervivientes que querían llegar a España.

Una tragedia más en un año de incremento de fallecidos en el intento de acceder a Europa a través del Estrecho de Gibraltar, una vez prácticamente cerrada la vía italiana desde Libia.

Llama la atención que la noticia ha pasado casi desapercibida en los medios de comunicación, que apenas dedicaron varios segundos a esta tragedia que, por rutinaria, ya apenas es noticia.

Me llama la atención tanto la frialdad de los medios, como la de la sociedad civil en general (por supuesto, con excepciones muy valiosas y valientes), así como la de los responsables políticos.

Creo que nuestra sociedad no debe seguir siendo indiferente ante estas tragedias que se van tristemente repitiendo constantemente en nuestras puertas y estoy convencido que se debería trabajar ya por articular vías de migración segura y ordenada.

Es cierto que el fenómeno migratorio es extraordinariamente complejo y no hay soluciones fáciles. Además, en Europa la migración es un factor que alimenta algunos de los peores demonios de nuestra sociedad, como hemos visto en España últimamente.

No obstante, insisto en que es absolutamente inaceptable ser testigo de las tragedias recurrentes en aguas del Estrecho.

No deben seguir muriendo personas que tratan simplemente de buscar una vida mejor en Europa, y los europeos no podemos seguir ajenos a estos muertos, como si no fuera cosa nuestra, como si no nos importara.

Cada ahogado, cada fallecido en nuestras playas merece nuestro recuerdo, nuestra atención y el convencimiento de que no debe haber más muertos en aguas del Estrecho.