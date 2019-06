El Delegado del Gobierno destaca el papel de los puntos violeta en las Hogueras

En los micrófonos de Hoy por Hoy Alicante, Juan Carlos Fulgencio ha hecho hincapié en la importancia de los puntos violetas para luchar contra las agresiones machistas, que en estas hogueras se han instalado en la playa del Postiguet. Ha asegurado que "es fundamental hacerse visibles en los grandes eventos."

Fulgencio ha destacado el importante dispositivo para estas Hogueras, que además de reforzar la seguridad tiene dos objetivos fundamentales: que los menores no consuman alcohol y que sea una fiesta libre de agresiones machistas.

También se ha pronunciado sobre la polémica por las críticas del Ayuntamiento al comisario provincial de la Policía Nacional. No ha querido entrar en si el Consistorio se excedió o no, pero ha insistido en que los dirigentes políticos y policiales no deberían entrar en estas disputas porque los policías no merecen que se emborrone su trabajo. Por eso, Fulgencio ha hecho un llamamiento para aunar esfuerzos y que estas situaciones no se produzcan.