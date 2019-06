Prolongar la agonía

La ponencia de autogobierno ha ampliado al 30 de noviembre el plazo para que los expertos entreguen el texto articulado de reforma del autogobierno, o sea el del nuevo Estatuto. El de Gernika ya saben que cumple en octubre 40 años, fue el primero y ahora el único que no ha sido renovado. El nuevo plazo complica mucho que la reforma vea la luz esta legislatura: aunque se agote y nos vayamos hasta octubre de 2020, hay que descontar debate presupuestario y vacaciones, en el mejor de los casos tendrán seis meses para alcanzar un acuerdo en año electoral.

Para desgracia de los expertos, pueden estar trabajando en vano. Están dando forma legal a unas bases que ni sus firmantes ya apoyan. El lehendakari reconoció que no son integradoras, que hay que ensanchar el acuerdo, y que no tiene recorrido en Cortes. Ahora, EH Bildu va a presentar su propio texto articulado. El resto, salvo Elkarrekin Podemos en algún aspecto votó en contra. Todo esto aflorará cuando los expertos entreguen su trabajo. Este es el elefante en la habitación que la ponencia no quiere ver. No los plazos.