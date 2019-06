Bonig asegura que emprenderán las medidas legales oportunas contra el alcalde de Vilavella (PSPV) y el candidato del PP

La presidenta del Partido Popular en la Comunitat, Isabel Bonig, asegura que van a emprender las medidas legales que consideren oportunas, contra el alcalde de la Vilavella, Manel Martínez, del PSPV, y el candidato del PP del consistorio, Abelardo Zaragoza.

El pasado sábado se celebró el pleno de investidura en el Ayuntamiento de la Vilavella. El PP, con cuatro concejales, e Independentes per la Vilavella, con dos ediles, pactaron previamente un acuerdo de gobierno en el consistorio. Sin embargo, a las cinco de la tarde, cuando comenzó el pleno, el candidato a la Alcaldía del PP, Abelardo Zaragoza, no acudió. Previamente ya envió un mensaje a una de sus compañeras de partido avisando sobre sus intenciones, porque según han explicado fuentes del partido consultadas por esta emisora, no estaba dispuesto a pactar con la agrupación Independents. Su ausencia provocó que Manel Martínez, candidato del PSPV, que fue la fuerza más votada, se convirtiera en alcalde.

La presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, ha explicado hoy ante los medios de comunicación en Castelló, que adoptarán las medidas legales oportunas.

Bonig también se ha referido a los pactos en Benicàssim, donde el PP gobierna con un pacto con Ciudadanos, y en Oropesa, donde los populares perdieron la alcaldía porque Ciudadanos optó por formar gobierno con el PSPV, en este último municipio, la presidenta del PP no descarta que se produzcan cambios durante la legislatura.

Bonig se ha reunido hoy en Castelló con los 11 diputados provinciales del Partido Popular, los cinco diputados autonómicos y los tres parlamentarios nacionales de la provincia.