El Camisetas Económicas Elda logra cuatro Provinciales en su pista

La pista de atletismo de Elda acogió la primera jornada del Campeonato Provincial Absoluto de pista al aire libre donde dos atletas del Camisetas Económicas Elda se metieron en la final de los 100 m y donde Mario Soriano Bañuls fue cuarto y Pablo Navarro Piqueras quinto.

En los 400 m l, gran carrera de menos a más, de Saúl Villena Maestre que se proclamó campeón provincial, su compañero de equipo Miguel Ángel Pizarro fue subcampeón provincial y Pablo Navarro cuarto. En los 3.000 m obstáculos, gran carrera de Jose González Cuenca “Pepe” que fue el vencedor con un buen registro de 10´ 45”.

En categoría femenina, Inés Navarro Hurtado se proclamó campeona provincial absoluta en la prueba de lanzamiento de peso, aunque en los 100 m l se tuvo que conformar con el cuarto puesto.

En salto de altura, Paula García Alba fue la campeona provincial con un mejor salto de 1,49 m

Jesús Alberto Ramos logró dos mínimas nacionales

Candi y Rubén en Orito / Cadena SER

Gran jornada de Jesús Alberto Ramos Rozalén en la pista de atletismo del Turia en Valencia donde el atleta del Club Atletismo Camisetas Economicas Elda se clasificó en las semifinales de los 100 m l, fue el vencedor de su serie y en la final fue tercero, aunque lo mejor es que consiguió el billete para estar en el Nacional Sub 20 con una marca de 11,34”. La jornada no terminó ahí ya que Jesús consiguió también la mínima en los 200 m l con un registro de 22,60” por lo que el atleta del club eldense consiguió dos mínimas para acudir al Campeonato de España Sub 20 en los 100 y 200 ml en Granollers.

En categoría Sub 18, Pablo Navarro Piqueras fue tercero en los 200 m l con 24,28”. En categoría femenina, en los 200 m l, Inés Navarro Hurtado fue tercera y en los 110 m v fue sexta.

Salva González, KO en Santander

Salva González no pudo estar en la línea de salida del Campeonato de España de los 100 km en ruta que tuvo lugar en la localidad cántabra de Santander. El día antes de la competición salió a rodar y tenía un fuerte dolor en los isquiotibiales. Una lástima ya que el atleta del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda había preparado a conciencia este campeonato.

Candi García batió el récord en la subida a Orito

Candi vuelve a demostrar en la Subida a Orito su gran estado de forma. La atleta noveldense marcó un crono de 43´ 44” para cubrir la distancia de 10,5 Km batiendo el récord de la prueba en categoría femenina y cruzando la meta como undécima en la general proclamándose vencedora en categoría femenina. Otro atleta del Club Atletismo Camisetas Economicas Elda, en este caso Rubén Andres Verdu Domenech realizó una gran competición y cruzó la meta como noveno en la general y a su vez fue el vencedor en su categoría.

Santi Navarro se impuso en Ibi

Con unos 400 atletas en el Memorial Zambrana de Ibi, el atleta capitalino Santi Navarro adscrito a la disciplina del Camisetas Economicas Elda, estuvo en liza en este popular memorial donde su ley la marcó en la prueba de los 5 Km donde fue vencedor absoluto.

FINDE SEMANA

Campeonato Autonómico Promesa en Valencia

En la Pista de atletismo de Valencia estará disputando el Autonómico promesa en salto de longitud y salto de altura, Paula Garcia Alba y en el control absoluto, Miguel Ángel Pizarro en los 200 y 400 m l.

Control de vallas en San Juan

En la pista de atletismo de San Juan estará Jorge Sanchez Simón en la prueba de salto de pértiga.