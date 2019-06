Calle: "Tengo otra oferta, pero me gustaría seguir en el XCD"

El Xerez CD tiene la intención de seguir contando con Antonio Calle para la próxima temporada y el madrileño estaría por la labor de seguir.

En declaraciones a la Cadena SER, el entrenador reconoce que “he hablado con la gente del grupo, me han transmitido su idea de contar conmigo para la temporada que viene, pero no hemos hablado formalmente del proyecto. La mayor preocupación era la del campo, solucionado este problema no creo que se demore mucho la decisión al menos para ir perfilando ya la plantilla”.

Juan Miguel Becerra ha reconocido este viernes en Ser deportivos que la única opción que baraja el club para el banquillo es la de Calle, pero el ex jugador del Xerez CD, tiene una oferta encima de la mesa de otro equipo que está empezando a valorar al no haber movimientos claros del club azulino: “Me han llamado preguntándome por mi situación, es verdad que tengo una oferta, pero les he transmitido que en principio mi idea es seguir aquí. Parece que se hará un buen proyecto, con un reto importante y ambicioso, pero tengo que tomar una decisión. Espero que no se demore mucho, porque hay que planificar la próxima temporada”.

Calle mantiene que “pase lo que pase, voy a ser muy claro con el Xerez CD, se han portado muy bien conmigo, me dieron una oportunidad muy bonita que salió bien pero pudo salir mal. Mi primera opción es seguir, eso lo tengo claro, me hace mucha ilusión”, confiesa.

El club ya ha anunciado que quiere hacer un proyecto ambicioso, capaz de luchar por disputar la liguilla de ascenso, reto que no asusta en absoluto al entrenador, todo lo contrario, “tanto cuando era futbolista como ahora esos son los retos que me encantan, confío plenamente en mi trabajo y aquí hay mimbres para hacer cosas buenas”.

Para Antonio Calle será muy importante que se juegue y entrene en La Juventud, “nos viene mucho mejor ese tipo de campo, además lo del año pasado fue muy complicado, entrenar a las diez de la noche con una hora de campo te limitas a muchas cosas, hubo muchos problemas”.