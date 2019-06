Alcalde de Huelma, "Mágina ha aportado muchas cosas y buenas a los municipios"

Las políticas de conservación en los Parques Naturales, los beneficios que esta declaración supone y sus procesos de planificación centran el X Curso de Planificación Estratégica.

Un total de 50 personas se han matriculado y asistido a esta décima edición, que organiza la Cátedra de Planificación Estratégica de la Universidad de Jaén.

La Casa de la Juventud de Huelma ha acogido este jueves una nueva edición del Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural, que dirige el responsable de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén, Antonio Martín Mesa, y en el que colaboran el Ayuntamiento de Huelma-Solera, el Centro Asociado de la UNED de Jaén, la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina y la Fundación “Estrategias”.

Es la cuarta edición que, de forma consecutiva, de forma estable se celebra en Huelma. Las seis primeras ediciones tuvieron carácter itinerario por diferentes municipios.

Martin Mesa explicaba ante nuestros micrófonos las temáticas tratadas en anteriores ediciones y el objetivo de los mismos, “… Vienen teniendo una doble temática, que es el desarrollo, la planificación urbana y rural. Hemos pasado por diversos aspectos, desde el estudio del patrimonio natural, etnográfico y cultural, el turismo, la evaluación del desarrollo… El objetivo va destinado a formar a estudiantes de la Universidad de Jaén y a servir de formación a técnicos de los distintos ‘Grupos de Desarrollo Rural’, de los Parques Naturales, del ámbito rural, en definitiva… Este año nos hemos centrado en el 30 aniversario de la declaración del Parque Natural de sierra Mágina… En Jaén es muy importante, tenemos cuatro Parques Naturales, es la provincia de Andalucía con más extensión de territorio protegido… Hemos destinado, a lo largo de todo el día, a analizar cuál es el papel, biunívoco, entre declaración de espacio protegido y desarrollo socioeconómico. Porque se declara territorio protegido para potenciar el desarrollo socioeconómico. Es verdad, que, determinadas actividades, tienen limitaciones, pero así lo hemos visto…”.

Este año se cumple el 30 aniversario de la declaración del Parque Natural de Sierra Mágina, por lo que el curso, con motivo de esta efeméride, se ha destinado a analizar las políticas de conservación en estos espacios protegidos, los procesos de planificación estratégica llevados a cabo en los mismos, así como a estudiar los impactos positivos o beneficios que esta declaración supone para el desarrollo socioeconómico de sus respectivos territorios.

Un total de 50 personas se han matriculado y asistido a esta nueva edición dirigida a los profesionales que trabajan en el campo de la planificación estratégica y del ámbito rural, así como a estudiantes universitarios interesados en especializarse en el desarrollo rural, el medio ambiente y la sostenibilidad.

El concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelma-Solera, Juan Luis Guzmán; el gerente de la ADR Sierra Mágina, José García Vico y el director de la Cátedra de Planificación Estratégica, Antonio Martín Mesa, han sido los encargados de inaugurar este curso, cuya primera ponencia impartida por José Domingo Sánchez, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Jaén, se ha centrado en la contribución de los Parques Naturales a la dinamización socioeconómica de sus territorios.

Posteriormente, la gerente del GDR Arco Noreste de la Vega de Granada (Alfanevada), María José Rodríguez, ha dado a conocer a los asistentes los beneficios de los Espacios Naturales Protegidos como motor de desarrollo local. Durante su exposición se ha centrado en los casos de Sierra Nevada y Sierra de Huétor. Seguidamente, Luis Ranchal, ingeniero de Montes de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, ha disertado sobre el Plan de Gestión Integral de Montes de Sierra Morena.

La segunda parte del curso ha continuado con la ponencia ‘Instituciones comarcales públicas y privadas como generadoras de desarrollo socioeconómico en Sierra Mágina’, que ha corrido a cargo de Jorge González, presidente del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA).

Posteriormente, el jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Jaén, José Luis Sánchez, ha explicado a los asistentes el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra Mágina y su área de influencia.

Como broche final a esta jornada, el director del curso y de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén, Antonio Martín Mesa, ha moderado una mesa redonda, que ha incidido en el Parque Natural como motor del desarrollo de la comarca de Sierra Mágina.

En el análisis y debate han participado Francisco Ruiz, alcalde de Huelma-Solera, y José García Vico, gerente del GDR Sierra Mágina.

García Vico hacía un breve resumen de las actuaciones que se han desarrollado a lo largo de estos 30 años, desde la estrategia inicial para constituir el primer grupo de desarrollo con el que se solicitaron las primeras ayudas a través del programa Leader II en el año 1.994, hasta el II Plan de Desarrollo Sostenible (2.014 – 2.020), actualmente en aplicación. Incidiendo especialmente en las actuaciones en materia de turismo y de género, que han sido las que han distinguido al grupo, “… En el año 1.994 los cuatro ejes de desarrollo de la comarca de Sierra Mágina eran:

- Comarca frontera: Refuerzo de la identidad cultural, difusión de la historia común, conocimiento de las costumbres populares, difusión del patrimonio histórico artístico (Castillos y urbanismo local), difusión de las ‘Fiestas de Moros y Cristianos’.

- Productos de calidad: Aceite de oliva, frutales y hortalizas, miel y alcaparras, caprino y ovino, embutidos, repostería, plantas aromáticas y artesanía.

- Parque Natural: Turismo ambiental, rural, cultural, deportivo, cinegético.

- Sierra Mágina-Magica: Potenciar rutas mágicas de la zona, congresos sobre los fenómenos existentes en la zona y guías…

Después tuvimos el Leader Plus y Proder Andalucía… La figura del Parque Natural siempre ha estado presente dentro de las distintas estrategias, en torno al cual había que articular actuaciones…”.

Destacaba Vico, como una potencialidad más, el que considera, “… Una potencialidad que no existe en todos los territorios. A nivel provincial, el buen hacer que existe en la mayoría de las consejerías. Que, también, os puedo asegurar que no existe en todas las provincias andaluzas. Cómo funciona la Consejería de Agricultura, no funciona en otras provincias de Andalucía y el hecho de que no funcione de forma coordinada, que no lleguen a entenderse, el resultado se ralentiza los periodos de ejecución y los trámites que hay que realizar hasta que se concede una subvención y el trámite posterior de justificación y de pago…”.

Cerraba la jornada el alcalde de Huelma, Francisco Ruiz, agradeciendo a la organización por elegir la localidad para su celebración, por cuarto año consecutivo, “… Y por creer en este proyecto que se llama Sierra Mágina, que se llama Expo-Huelma, y que se llama buscar oportunidades para la gente que tiene ganas de emprender dentro de la comarca. Desde el Ayuntamiento de Huelma siempre pensamos, a la hora de la organización de Expo-Huelma, que es la Feria de Muestras del Parque Natural, de ligar lo que significa la formación, reglada, de la Universidad a lo que significan las actividades paralelas, con la formación, con actividades ganaderas, actividades didácticas, a través de los colegios. En definitiva, llegar al máximo de población y de pueblos, para que se sientan vinculados con lo que significa Expo-Huelma, vinculados con la comarca de Mágina. Todavía nos cuesta trabajo creernos que Sierra Mágina es fruto del esfuerzo colectivo de ayuntamientos, de vecinos y vecinas, de muchas asociaciones y colectivos y de la implicación de las administraciones. Es obvio, que la situación que tiene esta comarca no es la misma que teníamos hace 25- 30 años. Pero también tenemos que poner encima de la mesa, que nos enfrentamos a una situación, a un tiempo venidero, con muchas incertidumbres. No sabemos qué va a suceder con los dos grandes problemas que, a mi juicio, presenta la comarca y presentan nuestros pueblos. El primero de ellos es la despoblación, sobre la que llevamos trabajando muchísimos años para paliar esta situación, que ha de hacerse planificando actuaciones más convenientes en cada territorio, en cada momento. El otro problema es la dependencia al sector del olivar… Sabemos lo que significa y las consecuencias que tiene, para lo bueno y para lo malo. Dicho esto, tenemos que seguir diciendo que queremos seguir viviendo, con dignidad en nuestros pueblos. Queremos seguir teniendo todas las oportunidades posibles, que se puedan ofertar desde las diferentes administraciones, teniendo las bondades que tenemos viviendo en el mundo rural… Acceder a cualquier tipo de convocatorias, de programas cuesta muchísimo trabajo, desde el punto de vista administrativo. Cada vez los técnicos tienen que estar más formados en lo que significa la tramitación de expedientes. Estas jornadas vienen muy bien, para formar a excelentes profesionales…”.

Como asignatura pendiente señalaba la falta de una normativa, unificada en materia de urbanismo, “… Ahora mismo no tenemos una normativa unificada, en todos los pueblos de la comarca del Parque Natural, para temas urbanísticos, relacionados con el turismo, y esto es un problema. Cada pueblo puede interpretar esas normas de diferentes maneras. Tendríamos que tener, los ayuntamientos, esa herramienta que nos unifique… La creación de un Parque Natural significa nuevas oportunidades, para los municipios que lo integran, significa poner en valor el patrimonio que tienen nuestros pueblos, avanzar en la conservación… Afrontamos una nueva etapa, que tiene que venir de la mano de la planificación, no hay más remedio… Europa está variando, su tendencia, a la forma de administrar esos fondos europeos y tenemos que anticiparnos. Esto se hace con trabajo, con mucha planificación, pero teniendo claro a donde queremos llegar… Todos los que estamos aquí, estamos convencidos de las bondades que tiene vivir en un mundo rural, en nuestros pueblos, pero, claro, tenemos que tener las herramientas necesarias para que nuestra gente se quede aquí. Yo estoy seguro de que nuestros jóvenes, formados o no formados, si tuvieran la oportunidad de tener unos salarios dignos y justos en cada pueblo, no se irían de nuestros pueblos. ¿Qué herramientas son las que disponemos? Actualmente, la implicación de las diferentes administraciones… En nuestras manos está, con formación, con planificación, y con la suficiente fortaleza, para seguir reivindicando que nuestros pueblos deben de seguir teniendo esa calidad de vida y reivindicando que, por vivir en un pueblo, no tenemos por qué tener peores servicios que en una ciudad…”.