La Cultural acelera el "plan renove"

Cerrado por reformas. Este es el estado de la Cultural tras la confirmación de que Ricar Pozo y José Manuel Aira serán los encargados de acometer la necesaria transformación del primer equipo. El día después del anuncio del técnico incidió en las intenciones del club de alargar el mayor tiempo posible la presentación del entrenador berciano (fue despedido el 20 de mayo) para evitar preguntas incómodas a los dirigentes. El foco está puesto en rematar la lista de bajas que, previsiblemente, no será anunciada antes del 30 de junio, fecha oficial de finalización de algunas vinculaciones contractuales.

Se irán por conclusión de contrato Iván González y Josep Señé, por acuerdo de rescisión Yeray y Aridane Santana y está por determinar el futuro de otros jugadores. Algunos, como Hugo Rodríguez, que habían recibido el respaldo del club ahora contemplan un nuevo escenario tras la continuidad de Aira para el que no fue un futbolista importante. Vicente Romero, con un sueldo elevado para la nueva realidad, Jorge Ortiz o Kawaya deberán pasar el corte, mientras que Saúl González y Jesús Bernal aún no han aclarado su panorama. La intención de la Cultural es ejercer la opción de ampliación del lateral, que también podría tener algo que decir en cuanto a su nuevo contrato. Bernal, al que le restan dos años más, espera recibir el "prometido" aumento después de que en enero fuera abortada su salida al Deportivo Fabril.

En la planificación de la nueva plantilla se apunta a todas las demarcaciones empezando por los cimientos, es decir, la portería. Las miradas apuntan a Jorge Palatsi, quien una vez superado un grave problema familiar alberga renovadas esperanzas de recuperar su mejor nivel en la Cultural. Como se informó semanas atrás, el club podría tener otras intenciones para el arquero, cuyo contrato termina en 2021. En la agenda, Carlos Molina. El meta de 28 años realizó una extraordinaria campaña bajo los palos del Unionistas de Salamanca y está muy bien considerado en el Reino de León.

Molina no es un desconocido para Aira, que le tuvo a sus órdenes años atrás en el Real Murcia, como al defensa central Víctor Ruiz, otro de los favoritos para mejorar el eje de la zaga culturalista toda vez que Josema, uno de esos jugadores por los que suspira el técnico, no descarta seguir en Segunda División tras rescindir con el Córdoba CF. La "operación renove" afecta a otras líneas. Para el centro del campo se reserva una de las piedras angulares, el recambio del denostado Yeray. Hace un año se acordó el fichaje de Rai Marchán, pero en el último instante no hubo acuerdo con el Celta B del que ahora queda desligado. El catalán también apunta a una división superior. Rafa Gálvez, eje del Albacete de Aira que en 2017 ascendió a Segunda, aún tiene dos años de vinculación con el Castellón, pero en las entrañas del mercado suena con fuerza Fer Pina, uno de los centrocampistas revelación de la pasada liga en el grupo I de la Segunda División B en el Inter de Madrid y al que hace tiempo se vincula a la Cultural. Para el ataque, Dioni Villalba parte como jugador franquicia y la manera de rodearle es otro de los asuntos candentes. La Nueva Crónica informó del importante interés en Antonio López, un consumado goleador, ahora en el Real Jáen, y que a sus 27 años busca el ansiado salto a la Segunda B. El delantero del Júpiter en la pasada campaña, Juan Romagnoli, no entra en los planes.

Un plan de ajuste a la realidad de la categoría. Lo pide a gritos el pésimo resultado del último ejercicio y, también, el descenso económico marcado por Aspire que ya ha traído consecuencias: las pretensiones de Iván González estaban lejos de las posibilidades del club, mientras que Antonio Martínez ha aceptado una importante reducción en su sueldo para seguir vestido de blanco.