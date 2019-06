Sin propuestas de candidatos a presidir la Región en la primera jornada de la ronda de consultas

La ronda de consultas iniciada por el presidente de la Asamblea Regional para elegir presidente de la Comunidad no deja ninguna propuesta por parte de las tres formaciones con las que se ha reunido Alberto Castillo, Podemos, Vox y Ciudadanos.

Ni siquiera Isabel Franco, portavoz de Ciudadanos, ha dado nombre a Castillo, y pese al acuerdo programático alcanzado ayer con el PP. "Está avanzado pero ni mucho menos cerrado, porque quedan flecos que ajustar", ha dicho Franco al salir de la reunión.

Lo que sí ha repetido a preguntas de los medios de comunicación es que aspiran a gobernar "en estos momentos" con el PP, primero, o con el PSOE, si no es posible con el PP. Y a la pregunta de si estarían en un gobierno en el que se incluyan miembros de Vox, dice Franco que "el PP estaría pactando con Vox, no con nosotros".

Franco asegura que se van a ajustar al calendario de la Asamblea, pero que no se marcan fechas límites para alcanzar un acuerdo, una vez que el plazo para investir presidente eche a andar. Cree que hay cosas más serias en juego.

También ha asegurado que el reparto de cargos no es prioritario, "lo importante es generar una estructura que adelgace lo que hay ahora y que permita concentrar las funciones para desarrollar las políticas una vez en el gobierno".

Por su parte, el presidente de Vox, Pascual Salvador Hernández, ha insistido en que no apoyará la investidura de López Miras si entra Ciudadanos en el gobierno y se les excluye de la negociación y el diálogo.

"Queremos que hay un gobierno de centro derecha, y estamos abiertos al diálogo, pero tienen que sentarse a negociar con nosotros", dice Hernández, que asegura que no ponen máximos en su entrada al gobierno.

Lo que sí deja claro es que si Ciudadanos entra en el gobierno, ellos también. Y ha negado que esta tarde vaya a haber reunión con el PP en Santiago de la Ribera, tal y como anunció ayer José Miguel Luengo.

Por último, desde Podemos Equo han dicho "no" a un gobierno PP-Cs. Óscar Urralburu ha sido el primero en pasar por el Salón del Príncipe de la Asamblea Regional para reunirse con el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, al que ha trasladado la negativa de su formación de apoyar un gobierno del PP y Ciudadanos, y "mucho menos apoyado por la ultraderecha de Vox".

El líder de Podemos en la Región, ante la posibilidad de la investidura de López Miras dirán que no, porque -argumenta- "ya sabemos lo que da un gobierno de Ciudadanos y PP". Dice Urralburu que ya ha visto el acuerdo de 72 medidas "que no es nada original" y que ya han visto en las propuestas presupuestarias de ambas formaciones en la anterior legislatura. "Esto es una repetición de las políticas de recortes, de endeudamiento, privatización y falta de expectativas para los que más lo necesitan". Un acuerdo que no ofrece una hoja de ruta para la región, y que supone un paso atrás con la incorporación de Vox.

Sería un error entregar la Región a Vox, y es algo de lo que responsabiliza a Ciudadanos.