Durante el curso nos instalamos, con mayor o menor disposición, en la vivencia de lo cotidiano; por contraste, el tiempo de verano puede traer variación, novedad, alternativas, oportunidades de hacer cosas distintas, visitar lugares menos habituales, encontrar a personas nuevas…Ahora, en muchas latitudes, es tiempo de descanso. Y es, también, una gran ocasión para zambullirse en lo diferente, en lo inesperado, en lo que uno no hace con tanta frecuencia. Desconectar de lo de cada día, y abrir las manos para que puedan aferrar algo nuevo.

Al terminar etapas, o ciclos, o cursos, como que parece natural el echar la vista atrás y pensar: ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido todo? ¿Se cumplieron mis expectativas? ¿En qué he acertado, y en qué he podido equivocarme?… Es necesario que nuestras miradas atrás no se conviertan en una evaluación de objetivos puramente formal. Aunque haya muchas cosas pequeñas que revisar, lo más importante es valorar las cosas que, en mi vida, van suponiendo la entrada de la humanidad a borbotones (la propia y la ajena). Y, mucho antes de evaluar o planificar, previo a todo análisis riguroso, es justo dar un tiempo al agradecimiento.

En este contexto, puedo dedicar un tiempo a ir recorriendo los nombres, los rostros, las historias que se han ido cruzando con la mía en el curso que termina. Y, ante todo, doy gracias a: por lo que han aportado, por lo que han enseñado, por lo compartido, por lo buscado, por lo encontrado y lo que aún sigue pendiente; por los sueños y por las presencias; por las palabras dichas y los silencios acompañados; por los nombres de mi vida y sus historias. Y siento que en mi descanso también esas historias reposan conmigo.

Quiero terminar mi comentario agradeciendo la oportunidad que me ha dado Radio Palencia de hacer este comentario cada semana durante los últimos seis años.

Gracias a todo el equipo por permitirme compartir con tantas personas mis opiniones, ideas, intuiciones, algunas acertadas y otras no. Gracias por vuestro trabajo y enhorabuena por la página web y por la carrera nocturna dela semana pasada. Qué nos os falte nunca la imaginación, el trabajo, el compromiso y la apuesta por el pluralismo que tanto nos une a mucha gente que vivimos por Palencia.

Gracias a mi gran amigo Juan Francisco por tu trabajo, por imaginar, por luchar, por innovar, por apostar por un radio que es un servicio público para todos los palentinos.

Enhorabuena Alberto, Ana, Bea, David y a todo el equipo de comerciales de la Ser de Palencia por vuestro buen trabajo.