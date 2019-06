Vuelta al blanco "por seguridad"

El anterior grupo municipal de Berrioplano coloreó uno de los pasos de cebra de la localidad con los colores de la bandera del orgullo gay. En menos de una semana como alcalde Raúl Julio Bator, ha tomado su primera medida: pintar ese paso de cebra de blanco. El alcalde explica el motivo: “De la forma que está pintado no está contemplado como paso de cebra. Me lo dice además un vecino que es un técnico. No se contempla porque tiene otros colores. Si tenemos un accidente por las circunstancias que sean o hay un atropello en ese espacio, al no estar contemplado como paso de peatones el responsable del subsidiario sería el ayuntamiento”.

Bator hace referencia al reglamento de la Ley General de Circulación, que solo contempla pasos de cebra de color blanco y con una anchura específica. En redes sociales le achacan que no sea una medida de seguridad si no una medida motivada por la homofobia. El alcalde se defiende de las críticas: “Hombre por favor. Eso sin ninguna duda. Solo me faltaba ese tipo de apreciaciones. No estoy en contra de nadie ni por su condición sexual ni por nada. Eso lo tengo muy claro”.

Colores, los de la bandera del orgullo, con los que también se pintó un banco. El alcalde asegura que ese banco “así se va a quedar” porque no pone en peligro la seguridad de nadie.