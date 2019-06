Problema central en la Real

La Real Sociedad tiene un problema central en el centro de la zaga. Porque Imanol Alguacil cuenta a día de hoy con seis centrales con ficha del primer equipo para la próxima temporada, por lo que si es cierto que quiere tener dos jugadores por puesto, le sobran uno o dos jugadores para ese puesto. Así que Roberto Olabe tiene trabajo por delante para elegir con acierto al jugador o jugadores que abandone a lo largo del verano la plantilla realista en la poblada defensa que tiene.

A día de hoy, Imanol Alguacil tiene a Diego Llorente, Aritz Elustondo, Raúl Navas y Héctor Moreno que siguen de la pasada temporada, a los que hay que añadir Modibo Sagnan, fichado del Lens; y a Robin Le Normand, que sube del filial con ficha ya del primer equipo. En total, seis. Y todos son jugadores con los que, en principio, cuenta el club donostiarra, porque tienen contrato en vigor. Se ha especulado mucho con la posible salida del mexicano Héctor Moreno, pero le quedan dos año más de vinculación con la Real, y aunque la opción de jugar en la MLS está siempre ahí pendiente, ni el jugador mexicano ni el club donostiarra han dado por el momento el paso de separar sus caminos. Es cierto que Raúl Navas todavía no ha renovado su contrato, pero en el club lo tienen todo a punto para que firme a su regreso de vacaciones y lo puedan comunicar oficialmente. Con Sagnan se cuenta porque se le ha ido a buscar a Francia y se confía en su potencial. Y Le Normand se ha ganado el beneficio de la duda con sus buenas apariciones la pasada temporada en Primera, así que hará la pretemporada y luego se decidirá si sale cedido o se queda.

El caso que está más en el aire puede ser el de Diego Llorente. Pero no porque no tenga contrato, o no se cuente con él. Todo lo contrario. El madrileño es una pieza importante para Alguacil, y ya ha dicho en más de una ocasión que su intención es seguir en un sitio en el que dice haber encontrado la estabilidad que necesitaba. Pero tiene mercado, especialmente en la Premier League, y tampoco se ha cerrado en banda a escuchar buenas ofertas. De momento, ninguna ha llegado de forma oficial al club donostiarra, pero sí ha trascendido el interés serio del Everton en fichar a Diego Llorente. Así que si termina saliendo, se podría aclarar el problema del centro de la defensa, y además dejaría una buena cantidad en las arcas realistas. El madrileño tiene cláusula de 50 millones y contrato hasta 2022, y la oferta puede rondar la mitad de esa cantidad, unos 25 millones de euros.