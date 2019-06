"Gracias al Sporting por cumplir el sueño de un 'guajín' de Laviana"

El lateral del Sporting Roberto Canella se ha despedido este viernes de todos los estamentos del club, en el que ha militado durante veinte años, agradeciéndoles que permitieran "cumplir con el sueño de un "guajín" de Pola de Laviana".

Canella ha puesto fin así a doce años con el primer equipo en el que debutó en Tenerife el 15 de octubre del 2006 con 18 años en el primero de sus 313 partidos -138 de ellos en Primera- con los que se ganó el cariño de una afición que le despidió con una gran ovación en el último partido de liga cuando su marcha sólo se intuía.

"Soy lo que soy gracias a mi familia y a los valores que me ha trasmitido este club", ha manifestado Canella muy emocionado y al borde de las lágrimas en una comparecencia en la que ha estado acompañado por sus familiares, jugadores de la actual plantilla y excompañeros como Sergio Álvarez, Lora o Jony. Canella ha tenido un recuerdo para el entrenador que le hizo debutar en el primer equipo, Manolo Preciado, que le permitió "él sueño de ser futbolista profesional", y palabras de agradecimiento para el resto de técnicos que tuvo a lo largo de su carrera.

El lateral no pudo olvidarse del fallecido Enrique Castro 'Quini ', "esencia imperecedera del Sporting" ha dicho y de los compañeros "que son lo mejor del fútbol" y sin los que, ha subrayado, le hubiera sido imposible llegar a donde llegó. "Este club es muy grande por su afición, gracias por el cariño que me habéis mostrado durante todos estos años, siempre me he dejado la piel por este escudo y ojalá vuelva a estar pronto en Primera", ha asegurado el lateral.

Canella, ha asegurado, tenía decidido marchar hace tiempo al considerar que se había acabado un ciclo y que ahora "vendrán cosas nuevas" aunque "todavía no hay nada confirmado". "Cada partido con esta camiseta ha sido especial pero me quedo con el debut en Tenerife o la victoria ante el Éibar, que supuso un ascenso, incluso con el triunfo en el Bernabéu aunque en aquel partido se lesionase a los pocos minutos.