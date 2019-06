El consejero en funciones de Presidencia, Hacienda y Contratación del Cabildo de Lanzarote, Luis Arráez Guadalupe, se ha despedido estos días de su actividad política en el Cabildo de Lanzarote, tras sus casi veinte años de trayectoria como responsable público y consejero de la primera Institución. “Que menos que ofrecer esta humilde rueda de prensa para agradecer públicamente a muchísima gente su colaboración, cariño y respeto que siempre he recibido”, afirmó.

Arráez Guadalupe que de manera voluntaria y por motivos personales optó por no presentarse en los pasados comicios electorales al Cabildo, por considerar que era “una etapa que debía concluir” después de casi 5 legislaturas ostentando el cargo de consejero, tanto en etapas de Gobierno como en la Oposición, y a pesar de haber continuado en el último mandato por petición expresa del presidente en funciones Pedro San Ginés, manifestó que para él ha sido “un honor” y que “no hay nada más gratificante que haber intentado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote y de La Graciosa”.

El consejero en funciones dejará su acta el próximo martes, 25 de junio, “con las mismas ilusiones y ganas” con las que empezó y sintiéndose “muy bien” por la experiencia "enriquecedora y maravillosa", aunque “con una sensación agridulce” por las relaciones humanas que ha consolidado en estas casi dos décadas desde que comenzó en 1999 su andadura como consejero del Cabildo. En el año 2000 fue nombrado consejero de Juventud y Deportes, una etapa que recuerda especialmente con cariño “porque fueron los años en los que vivimos con intensidad y pusimos en marcha muchos proyectos, como el del Torneo de Bola de Madera ‘Abuelos Conejeros’, que hoy cumple su décimo novena edición, la Escuela y Salitre del Centro Insular de Deportes Náuticos, la Gala del Deporte que espero se retome algún día, la instalación de césped artificial en todos los campos de fútbol en la isla de Lanzarote, o el acontecimiento histórico deportivo que contó con la participación del Real Madrid en un partido contra la UD Lanzarote, de la Copa del Rey que se celebró en la Ciudad Deportiva de esta isla”.

Después prosiguió como consejero de Turismo en el 2003, etapa que también calificó de haber vivido momentos “muy gratificantes en lo profesional y emotivos en lo personal” y de la que se congratuló de haber apostado años después por la propuesta del hoy presidente en funciones Pedro San Ginés de profesionalizar el área a través de la Sociedad de Promoción Exterior.

Años después siguió con el área de Hacienda en la siguiente legislatura y de 2007 a 2009 estuvo como consejero en la Oposición, hasta que el actual presidente del Cabildo accedió a la Presidencia y le delegó las áreas de Hacienda y Contratación, asumiendo en estos dos últimos mandatos otras como la de Presidencia, Recursos Humanos, Régimen Interior, entre otras, con un balance en todas ellas “muy positivo” en el que “además de poner en marcha organismos como el de la Red Tributaria Lanzarote y de modernizar la administración pública -siendo un referente nacional en materia de administración electrónica, situándose entre las primeras siete administraciones de España, con un notable además este año en materia de transparencia-, dejamos una administración saneada y con un potente músculo económico para acometer los numerosos proyectos que íbamos a realizar y esperamos que continúen”. En este sentido, recordó que cuando accedieron al Gobierno en 2009, “la Institución estaba en la UVI y no solo ha salido de la misma, a pesar de la crisis, sino que dejamos las arcas llenas para todos esos proyectos, siendo la envidia de muchas administraciones públicas”.

En definitiva, apuntó Arráez Guadalupe, “he dedicado más de la mitad de mi vida a trabajar por mis islas, Lanzarote y La Graciosa, mañana, tarde y noche”, con más de 200 plenos, cientos de Comisiones de Hacienda, Consejos de Gobierno y Juntas de Portavoces, responsabilidades varias al frente de los diversos organismos autónomos y consejos de administración y, destacó que "por poner solo un ejemplo, cientos de miles de firmas de las cuáles más de 40.000 han sido contabilizadas solo en la última etapa de Gobierno desde la entrada en funcionamiento, hace menos de dos años, de la administración electrónica en la Corporación".

Con ello, el consejero en funciones espera “haber contribuido a que el presidente y el Gobierno, hayan cumplido su programa en estos dos mandatos”.

Después de realizar este breve balance de su gestión, agradeció a “los medios de comunicación y a todos los profesionales que siempre me han tratado con mucho cariño y respeto; a todos las personas que tienen o han tenido que ver con el Cabildo, empresas, proveedores, etc, por su comprensión en épocas más difíciles; a los partidos políticos y a su formación política (CC), por la confianza y apostar por mí y darme la oportunidad de intentar mejorar esta isla; a los consejeros y consejeras de los diferentes Gobiernos con los que he tenido la ocasión de trabajar y formar parte de esta Corporación y a los presidentes al frente, gracias Pedro por tu confianza; a los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote y de La Graciosa. A todos los amigos y amigas, y en concreto a mi familia, Arráez Guadalupe, a mi madre, a mis hermanos, cuñados, sobrinos, a todos y en especial a mis hijos y mi mujer que han estado siempre ahí”.

A toda la plantilla del Cabildo y sus organismos autónomos, quiso dedicar unas palabras especiales también. “Ha sido una suerte y un lujo, contar con todos ustedes, grandes profesionales y mejores personas”, dijo; y agradeció su “profesionalidad, implicación, dedicación, esfuerzo y cariño”. “Mis logros son los suyos”, apuntó el consejero en funciones.

Por último, aunque Luis Arráez Guadalupe se incorpora a su puesto en la enseñanza pública como profesor del IES San Bartolomé, reiteró -como ya lo ha hecho en el ámbito privado- que se pone a disposición de su formación política o el nuevo Grupo de Gobierno que se conformá la próxima semana, para lo que necesiten.

“Muchas gracias a todos y suerte”, concluyó, en una rueda de prensa en la que estuvo arropado también por el presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, la consejera en funciones de Educación, Patrimonio y Residuos, Carmen Rosa Márquez, y el consejero de Cultura en funciones, Óscar Pérez, entre otros compañeros.