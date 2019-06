Futuro y memoria, claves de los XIV Premios SER Canario

Palcos y patio de butacas del Teatro Pérez Galdós se llenaron con motivo de la celebración de la gala de entrega de la IV edición de los premios SER Canario. Un encuentro donde la memoria tomó especial relevancia, no solo por los 30 años en que las aulas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han impartido futuro - como el que quiere preservar la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil - sino también por el pasado que Pino Sosa, presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, se ha negado a olvidar.

La gala, conducida por el periodista David Perdomo que dirige el programa Hoy por Hoy Las Palmas, arrancó con un viaje a una realidad alternativa, como la planteada por George Orwell en La Guerra de los mundos. A modo de informativo y con grandes dosis de humor, tanto Perdomo, como Eva Marrero hicieron un recorrido por la actualidad política que ha acompañado a la sociedad canaria en el último año, con el mensaje subyacente de la desinformación que cada día trata de manipularla.

La directora regional de la Cadena SER, Lourdes Santana, fue la encargada de entregar el premio a la presidenta de la Asociación de la Memoría Histórica de Arucas, Pino Sosa, en la categoría individual. Sobre los galardonados, afirmó que “nos sentimos orgullosos y honrados por su trabajo”.

En una sociedad con prisas, que no escucha y donde el populismo escandaliza, manifestó que “nuestros premiados tienen la energía del sol e irradian luz cálida. Déjense contaminar por su talento y construir entre todos una Canarias mejor”. Frente a quienes juegan con irresponsabilidad a generar caos, “hay gente maravillosa en cada esquina” del Archipiélago, apostilló.

“Premiamos el coraje y la lucha por la vida de familias y facultativos que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer de un niño”, dijo, y añadió que “democracia es dignidad y paz interior y estamos obligados a dársela a aquellos que no saben dónde dejar un ramo de flores a sus familiares fallecidos”.

Santana estuvo acompañada de la directora de SER Las Palmas, María Ramos, quien se refirió a la labor de la radio de situarse al lado de quienes luchan por el bienestar de la sociedad, la igualdad de oportunidades y se enfrentan a las injusticias. “Queremos rendir homenaje a esos luchadores”, sostuvo.

Tras una larga búsqueda de 80 años, Sosa pudo dar sepultura a su padre, represaliado y arrojado al pozo de Tenoya durante el franquismo. “No tengo estudios, porque me quitaron a mi padre con 40 días y cuando quise estudiar con 14 años me dijeron que las mujeres no podían y me quedé en casa cosiendo. No les quiero poner tristes, pero les quiero decir que tengan cuidadito por cómo anda la cosa”, manifestó.

Al respecto, insistió en que “les pido cuidado, que no olviden por lo que hoy me dan un premio, por buscar a los demócratas que por querer una sociedad como la nuestra, les quitaron la vida con dos tiros en la nuca. Que nunca se repita”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, entregó el premio al rector de la ULPGC, Rafael Robaina, quien se refirió al 30 aniversario de la institución académica, celebración en la que “había que demostrar que la implantación Universidad fue un acierto y aquella demanda social de 1989 fue un éxito”. Tres décadas y 65.000 personas formadas después, la sociedad mejora con los resultados de los estudios académicos. Según Robaina, preocupan los indicadores de paro juvenil. Motivo por el que el presente pasa por convertir el conocimiento, la investigación y la innovación, en economía y empleo.

Carmen Abad, exsupervisora de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, recibió junto a médicos y compañeros el galardón colectivo de manos del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Abad se emocionó recordando a todos los niños y padres que han pasado por la unidad, des los que “hemos aprendido principalmente el valor de la vida”. “El trabajo en equipo es un pilar imprescindible para mantenernos unidos en los momentos difíciles”, apostilló.

Precisamente las estatuillas entregadas han dado a la edición de este año un valor adicional, pues se trata de una creación original del escultor universal Martín Chirino, que también recibió hace cuatro años el mismo reconocimiento en categoría individual y este viernes se le dedicó un “in memoriam”.

Así, la espiral de hierro forjado que caracteriza gran parte de su obra ha quedado inmortalizada en la estatuilla, de serie limitada, que representan las ondas de la programación de SER Las Palmas.