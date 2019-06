¿Habrá radioterapia en Soria?

Una vez se constituyan esta mañana las Cortes Regionales con el pacto programático entre PP y C,s, surge la primera duda relacionada con los compromisos adquiridos por Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, compromisos confrontados sobre el servicio de radioterapia para Soria. Mientras que Mañueco comprometió dicho servicio, Igea lo eludió.

El futuro presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el discurso que ofreció en la sede del PP de Soria hace unos meses, el 22 de noviembre, fue vitoreado por los militantes cuando aseguró que “hay que garantizar una radioterapia de calidad garantizando buenos servicios y buenos resultados como en cualquier hospital de la comunidad autónoma".

Francisco Igea, en un desayuno informativo organizado por Foes el 5 de abril, explicó que para prestar un buen servicio de radioterapia es necesario mantener unos criterios de calidad que no se pueden dar una población como Soria. Es partidario de diseñar un mapa de servicios médicos para que los enfermos tengan que recorrer el menor número de kilómetros posible. “En Soria tendrán la misma calidad de asistencia oncológica que en cualquier sitio, pero lo que no haremos será prometer infraestructuras que luego no podamos atender”, concretó el líder de C,s.