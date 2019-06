Azkena Rock Festival: todo a punto

Ya ha arrancado una nueva edición del Azkena Rock Festival, la 18ª cita que -asegura la organización- cuenta con una asistencia mayor a la del año pasado cuando se alcanzó una entrada de más de 31.000 personas. "Quién nos iba a decir que ibamos a hacer un festival de rock durante 18 años seguidos ", comenta Alfonso Santiago, el responsable de Last Tour, la empresa organizadora.

El público llega de toda España y también del extranjero, animados por con conciertos especiales y exclusivos en España -incluso alguna primera cita en Europa- como la de Stray Cats que vuelve para celebrar su 40 aniversario o The B-52s, que también está de celebración de sus 4 décadas en la música.

Wilco, The Cult o Guns n' Roses destacan entre los cabezas de un cartel que suma más de 40 conciertos en los 5 escenarios de Mendizabala.

Alfonso Santiago asegura que todas las bandas participantes están ya en Vitoria, y que han realizado las pruebas necesarias, incluso Stray Cats ya ha ensayado este jueves; es la primera actuación en directo que ofrecen tras mucho tiempo y querían estar bien preparados.

Menores de 14 en Mendizabala

Este año se permite la entrada gratuita en el recinto del festival en Mendizabala a los hijos e hijas menores de 14 años de los asistentes. Dice Alfonso Santiago que se trata de una medida que pretende contrarrestar el impacto de "leyes muy incoherentes" que prohiben el acceso a la música en directo de los más jóvenes. Comenta que, además de música, los chavales y chavalas se encontrarán con propuestas como lucha mejicana o las motos del 'muro de la muerte' que les pueden resultar atractivas.

Otro de los puntos calientes del Azkena es la plaza de la Virgen Blanca y sus conciertos gratuitos donde -explica Alfonso Santiago- se programan sonidos más abiertos. Tras la actuación de Tami Neilson este viernes, el sábado 22, a partir de las 13:30, tocarán Danny and The Champions of the World ofrecerán su combinación entre heartland rock y soul.

Escucha aquí lo que nos hemos encontrado en la Virgen Blanca este viernes a mediodía poco antes del concierto de Tami Neilson.