La Shopping Night inunda las arterias comerciales del centro

La VIII edición de la Shopping Night arrancó a las 20:00 horas del viernes y desde el primer minuto la afluencia masiva de cordobeses y visitantes era palpable en las principales arterias comerciales de la ciudad. Con más de 300 establecimientos implicados, la principal apuesta para el consumo es, además del horario extraordinario, la amplia cantidad de descuentos.

La 'noche de las ofertas' contó con actuaciones musicales, un desfile de moda o performances de baile con la Plaza de las Tendillas como eje principal. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, que estuvo acompañado de gran parte del nuevo ejecutivo local, así como de representantes de la Junta, los agentes sociales o la ex alcaldesa, Isabel Ambrosio, incidió en la importancia del evento y aseguró que su gobierno "hará todo lo posible porque el centro de Córdoba no se apague".

Bellido también marcó el reto de "trabajar por la accesibilidad y la inclusión", especialmente de personas con discapacidad. Todo al hilo del desfile de moda en la que colaboraba la asociación Down Córdoba.

Centro Córdoba

Pese a que los comerciantes se mostraron muy satisfechos a la conclusión del acto, algunos participantes lamentan que la Policía Local les obligase a retirar algunos objetos de la vía pública. Según Centro Córdoba, se trataba de establecimientos que "no habían informado del despliegue que iban a realizar, por lo que no estaban incluídos en el plan de seguridad especial". En su mayoría, los comercios que tuvieron incidencias de este tipo no son miembros ni de Comercio Córdoba ni de Centro Córdoba.