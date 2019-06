La ilusión contra el cansancio

El momento se acerca. Ya no hay más partidos, ni opciones, ni combinaciones. El de Son Moix es un encuentro a cara o cruz. Sin medias tintas: cuando el árbitro decrete el final del partido, los blanquiazules estarán en la gloria o en la más honda depresión. Y para eso se prepara un conjunto que es consciente de lo que se juega: "es el sí o el no" afirma José Luis Martí, confiante de que su equipo va a "trabajar bien y creemos en lo que hacemos, por eso tenemos posibilidades".

El Deportivo ha comenzado con mal pie el desplazamiento a las islas. Una avería en el chárter les ha obligado al variar los planes iniciales. El viaje ha quedado aplazado a la tarde y la plantilla entrenará y comerá en A Coruña. Una vez despegue la expedición, el domingo afrontará el partido 46 de esta temporada, acumulando tensión y cansancio a partes iguales. Una circunstancia para la que Martí tiene antídoto: "a ver cómo responden hoy las piernas pero la ilusión puede con el cansancio". Y es que Martí, que ha conseguido reactivar a una plantilla que parecía muerta en abril, insiste una y otra vez en destacar la importancia del colectivo. "Lo importante es que seamos lo que hemos sido hasta ahora: equipo".

En Palma de Mallorca les espera un estadio con todas sus butacas ocupadas y un clima previo donde se detectan malintencionados movimientos para calentar el partido. Ese ambiente en el estadio no es algo que preocupe al técnico deportivista. "La afición va a empujar mucho, pero nuestro equipo está preparado para asumir cualquier reto. Como ellos dicen, en el campo son once contra once".

Contra el desgaste, la ansiedad y el cansancio, nada mejor que la entregada afición coruñesa para neutralizar esos efectos. "El ánimo y ver a la gente enchufada con nosotros es tremendamente importante". Además el equipo va arrastrar en el terreno de juego la baja de su capitán, Álex Bergantiños, aunque sí tiene previsto formar parte de la expedición a Mallorca. El míster ha querido ensalzar la figura del canterano: "es un ejemplo del compromiso que tienen estos jugadores, especialmente el capitán del equipo. Álex es una de las persona que puede explicar qué es el Deportivo" destacó Martí.

Sobre el rival de mañana, el preparador analizó a un conjunto al que ve como "un equipo que le va a meter intensidad, va a acumular gente con remate en el área". Frente a esa propuesta, la del Deportivo parece que será similar a la que le sirvió para vencer en La Rosaleda: "lo más importante es ser capaces de jugar en el campo rival, que nos dure la pelota pero con una idea clara: finalizar y hacer gol. Es importante hacerles correr hacia atrás, nos van a presionar, van a ser intensos, pero hay que aprovechar que van por detrás en el marcador y que en algún momento se vean a precipitar".