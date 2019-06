Desconvocada la huelga en el vertedero insular

La huelga de los trabajadores del vertedero insular de Ibiza ha sido desconvocada tras el acuerdo alcanzado in extremis anoche entre trabajadores y empresa adjudicataria.

Finalmente, y después de una reunión en el TAMIB de casi doce horas, el Secretario General de CCOO, Felipe Zarco, califica de “buen acuerdo” el alcanzado anoche en lo que era la última oportunidad para desconvocar el paro indefinido previsto para empezar este 24 de junio.

Entre las mejoras se contempla una subida salarial del 4,75% para 2018 y 2019. Un plus que va desde los 260 euros a los más de 400,según la categoría, que cobrarán por 12 meses y no por 11 como hasta ahora... Todos percibirán el salario mínimo de 900 euros, algo que no ocurría en este momento y en algunos casos se superará. Además, a partir de julio toda la plantilla será fija.

Zarco explica que después de muchos y tiras aflojas con la empresa adjudicataria del vertedero, la UTE Giref, se ha conseguido unas mejoras muy sustanciosas y justas para la plantilla que recordemos es de una veintena de personas aproximadamente.

Satisfacción en el Consell Insular

A las reuniones también ha asistido representantes del Consell que han hablado de satisfacción tras el acuerdo ya que la huelga en plena temporada hubiera sido nefasta para la imagen de la isla.