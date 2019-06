Los vecinos denuncian que el cierre de "La Gasolinera" se ha hecho solo para pintar un muro

La nueva Junta de Distrito de Salamanca ha cancelado, por el momento, las actividades previstas para este verano en el espacio municipal "La Gasolinera", en el barrio de La Guindalera. El primer anuncio fue la cancelación de las actividades previstas para este fin de semana, entre ellas unas jornadas solidarias en favor de los refugiados que se iban a celebrar este sábado.

El motivo que dan desde la Junta de Distrito es que es necesario hacer obras de mantenimiento. Por su parte, los vecinos denuncian que las obras que han comenzado esta mañana de sábado han consistido en pintar de blanco un mural situado en el exterior del recinto. Al igual, denuncian que no pueden acceder a interior del recinto porque funcionarios del ayuntamiento han cambiado la cerradura. Alba, portavoz del colectivo vecinal explicaba que ni siquiera pueden acceder a coger nuestros objetos personales.

Los vecinos han solicitado a la Junta de Distrito una reunión para que les expliquen que está sucediendo. La Junta de Distrito ha accedido a este encuentro, pero todavía no hay una fecha programada.

Los vecinos de "La Gasolinera" explican que cuando recibieron el aviso de la cancelación de los actos de este fin de semana, se pusieron en contacto con la Junta para que les dieran las explicaciones pertinentes. Desde el consistorio insisten en que les dieron la alternativa de celebrar las jornadas en un parque. Por su parte, los organizadores de las jornadas, RED SOS Refugiados, rechazaron esta opción porque tal y como explica Teresa, una de las representantes de la ONG, "un parque no reúne las condiciones necesarias, nos hace falta unos mínimos que nos exigen desde sanidad, como baños, agua caliente. Además, no podemos hacer la paella solidaria, porque no tenemos toma de luz".

Por el momento, los vecinos ante la cancelación de las jornadas solidarias que se iban a celebrar este sábado, han invitado a los grupos de música que iban a participar en el concierto solidario a realizar un concierto acústico en el exterior del espacio. Al igual que tienen la idea de volver a pintar el mural de la entrada con el lema "No borraréis nuestros sueños".

Pero este no ha sido el único acto cancelado este fin de semana. Para este viernes por la noche estaba previsto celebrarse un concierto tributo a Barricada. Esta vez, las razón que dan desde el ayuntamiento es que no contaban con el informe de ruidos necesario.