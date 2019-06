Casi 24.000 profesores participan en la mayor convocatoria de oposiciones de la Comunidad de Madrid desde 2009

Los sindicatos celebran que se haya convocado esta oferta de empleo público. No obstante, afirman que el objetivo fijado por el Gobierno de obtener una tasa de interinidad del 8% está bastante lejos de alcanzarse. La tasa actual en la Comunidad se encuentra en torno al 25%.

Fue una mañana de muchos nervios, de repasar a última hora en los pasillos y de mucha concentración. Los aspirantes empezaban a entrar en las aulas bien temprano, algunos eran muy sinceros: "no he estudiado lo suficiente y sé que no voy a obtener plaza", afirma Antonio. En su caso, está tranquilo: "si me lo hubiese preparado mejor, estaría más nervioso". Para Pilar, que lleva varios intentos en diferentes comunidades autónomas, confiesa que esto es muy importante: "me juego el trabajo".

El primer examen ha sido el de lengua y matemáticas. La satisfacción era generalizada: "han sido bastante sencillos y asequibles. No han ido a pillar", afirma Marta, que se presenta para conseguir una plaza fija de maestra de inglés. El segundo examen es el que ha causado polémica. Se trataba de la prueba de inglés, que según aseguran, ha sido un poco más díficil: "ha sido muy complicada y enrevesada", afirma Antonio Martínez, presidente del sector educativo de CSIF en Madrid. El último bloque era el de especialidad, este año, los opositores madrileños han podido presentarse en los sectores de educación Infantil, Primaria, Audición y Lenguaje, Lengua Extranjera (Inglés y Francés), Educación Física, Música, entre otros.

Algunos familiares han querido acompañar a los aspirantes hasta las puertas de los centros de examen. Una de las opositoras ha tenido unos minutos para darle de mamar a su bebé en una habitación habilitada para ello. Para Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO, esto supone "un avance muy significativo".