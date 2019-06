El mensaje de Ovie Soko que suena a despedida

El jugador del UCAM Murcia, Ovie Soko, ha escrito en Instagram un inquietante mensaje dedicado a la afición de Murcia, en concreto a la del UCAM. En él dice lo siguiente: "A los aficionados de Murcia, gracias por todo. Me llevo recuerdos espectaculares y momentos difíciles en los últimos tres años. Me habéis hecho formar parte de vuestra familia y he aprendido de la pasión de los murcianos. Nos habéis apoyado en esta temporada complicada y el equipo está agradecido. Gracias a Alejandro Gómez por darme oportunidad de formar parte de este club. Os deseo todos los éxitos posibles en el futuro. Los amo".

Mensaje de Ovie Soko en su Instagram / Instagram Ovie Soko