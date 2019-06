ElPozo Murcia vuelve a quedarse sin liga

El quinto definitivo partido de la final ha sido eléctrico, de alta tensión tanto en la pista, como en la grada. Desde los primeros minutos se pudo ver la dureza en la cancha por parte de ambos equipos con una tangana originada de una falta de Álex Yepes a Aicardo. En ese instante se dispararon las pulsaciones y la grada fue un sexto jugador.

Las mejores ocasiones fueron de ElPozo en la primera parte, Miguelín lo intentaba, también Fernando, pero sin mayor suerte. Un excelso Juanjo acabó repeliendo todo lo que llegaba a puerta. El primer bofetón fue azulgrana, un exjugador charcutero, Esquerdinha, a cinco minutos de comenzar el encuentro. Drasler lo marcaba, pero el brasileño, nacionalizado ruso, metió la pierna para batir a Fede.

Sin embargo, ElPozo siguió luchando, con más ocasiones, con más ganas, pero muy fallón. Álex Yepes la tuvo en boca de gol, pero lanzó el balón a las nubes, Pito en un recorte no finalizó a puerta y Juanjo volvió a ser una pesadilla al tapar los huecos imposibles donde los murcianos querían llegar.

El partido siguió subiendo revoluciones, Pito, en un intento de chilena impactó en el rostro de Sergio Lozano. El madrileño tomó la matricula al equipo murciano y más tarde acabó vengándose. Estuvo cerca el propio Lozano de hacer el segundo para el Barça, pero estrelló el balón a la madera. Ambos equipos se fueron al descanso con todo por decidir.

A la vuelta de vestuarios, Lozano anotó en el minuto cinco de la segunda parte. Pito perdió el balón, el madrileño tomó posesión del cuero, hizo un recorte y engañó con el cuerpo a Fede, que se tiró al lado contrario (2-0). En la jugada posterior, Pito estrelló el balón en la madera y la ansiedad de los murcianos comenzó a ser una realidad.

Lozano, en su particular cruzada contra ElPozo, prácticamente sin ángulo se sacó un disparo con la derecha para volver a alojar el balón en la malla de Fede (3-0). El equipo de Giustozzi no tiraba la toalla y el técnico argentino pidió tiempo muerto. En ese instante, salio de su boca un "así no vamos a morir, arriba esas caras". A raiz de ahí, los visitantes salieron a morder y la prueba fue que en la siguiente jugada Fernando dio al palo y estuvo cerca de recortar el luminoso. Con portero jugador, Álex Yepes conectó con Miguelín, que asistió a Andresito para abrir la lata murciana (3-1).

A falta de dos minutos para la conclusión del partido, ElPozo siguió intentándolo, pero Juanjo estaba incontestable. El meta ciezano, exjugador del equipo charcutero, no pudo hacer un partido más perfecto y serio. Ppara maquillar la final, Andresito hizo el segundo a dos segundos del final, pero de nada sirvió (3-2). De esta forma, ElPozo Murcia perdió la ocasión de ganar la liga tras nueve temporadas sin lograrlo.