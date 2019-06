La Real estudia el ofrecimiento de Odegaard

La Real Sociedad estudia la posibilidad de poder lograr la cesión de Martin Odegaard, la joven promesa Nor del Real Madrid que no termina de explotar cómo se esperaba en Chamartin. Cuando todo parecía más que encaminado para que se cerrar su salida a préstamo por una temporada al Bayern Leverkusen, Le club donostiarra ha aparecido en escena, y aunque parece complicado, sí que tiene sus opciones de poder conseguir que termine jugando en la Real Sociedad la campaña que viene. De hecho, ayer estuvo todo el día en San Sebastián visitando las instalaciones de la Real.

Todo viene por un ofrecimiento de su representante, Bjørn Tore Kvarme, ex jugador del club donostiarra, al ver las dudas de Odegaard sobre la opción de volver a salir fuera de la Liga. El ex central noruego llamó a Roberto Olabe, que fue casualidad quien lo trajo en su día a la Real desde el Liverpool, para ofrecer los servicios del mediapunta del Real Madrid, y se encontró con una respuesta positiva, por lo que todo se precipitó para organizar una reunión en la que se pusieran sobre la mesa las condiciones de la posible operación. Con permiso del club blanco, Odegaard estuvo el jueves en Leverkusen visitando las instalaciones del club alemán y negociando lo que se esperaba fueran los últimos detalles de su contrato para la próxima temporada. Pero la posibilidad de seguir en La Liga y la recomendación de Kvarme hicieron que no se cerrara su cesión al Bayern Leverkusen hasta que no viajara también a San Sebastián.

La opción de la Real trascendió el jueves por la noche, cuando su fichaje por el Leverkusen no se cerró como se esperaba, y fue publicada por la Cadena Cope. Lo que no se esperaba es que su viaje a San Sebastián fuera a ser tan rápido. Todo ocurrió ayer. Odegaard llegó por la mañana via Bilbao, visitó las instalaciones de Zubieta y las obras de Anoeta acompañado de Kvarme, que ya la temporada pasada restableció su contacto con la Real en los partidos de la Europa League contra el Rosenborg, y después se sentó a hablar con el presidente Jokin Aperribay, y el Director de Fútbol, Roberto Olabe, sobre la opción de jugar cedido en la Real. Ya por la tarde, a última hora del día, Odegaard se marchó de San Sebastián, también por el aeropuerto de Loiu, y ahora le toca reflexionar sobre qué opción le conviene más.

La Real le ofrece seguir en La Liga, algo que ve con muy buenos ojos el noruego después de experiencias fuera no del todo positivas, pero al mismo tiempo un proyecto más modesto y sin Europa, y el Bayern Leverkusen una opción más ambiciosa y con la opción de jugar Champions League. En el club donostiarra se respira cierto optimismo del encuentro mantenido con Kvarme y Odegaard, y no ven descabellado cerrar una opción de mercado con la que no contaban, que se les ha aparecido y que, si pueden, esperan poder aprovechar. Pero también es cierto que son conscientes de que el Leverkusen les lleva la delantera, porque tiene trabajo hecho con el Real Madrid, con el que ya ha negociado términos de la cesión; mientras que la Real está esperando que Odegaard les diga que les gusta la opción donostiarra para establecer contactos con el club blanco, con el que hay muy buenas relaciones y tienen abiertas negociaciones para conseguir el fichaje de Borja Mayoral. Saben que con el Leverkusen todo está a expensas sólo de que firme, pero de momento está parado por la aparición en escena de la Real, por lo que todavía hay partido en este asunto.