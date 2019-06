¿Cómo afecta la economía sumergida en la Comunitat Valenciana?

La economía sumergida no afecta por igual a todos los sectores y zonas de la Comunitat Valenciana. Como explica el secretario general de UGT, Ismael Saez, hay zonas como algunas comarcas alicantinas, y sectores tradicionales, como el calzado, en los que se tiende más a trabajar sin contrato, cobrar en negro.

Por tanto, se vulneran los derechos de los trabajadores, se ejerce competencia desleal a las empresas que cumple la norma, y las arcas del Estado dejan de ingresar impuestos que mantengan el estado del bienestar. Es muy difícil calcular cuál es el porcentaje de economía sumergida, algunas fuentes lo sitúan entorno al 22%. Combatir este fénómeno es una prioridad. Ismael Sáez espera que haya un compromiso firme y decidido por parte de la patronal.

Para luchar contra la economía sumergida no hace falta legislar de forma más restrictiva, pero sí hay que hacer cumplir la ley. Eso sí, Sáez apuesta por un modelo progresivo: que empiece por la advertencia, para llegar a la sanción por si no se solventa. De esta forma se podrá conseguir aflorar estas actividades, pero no destruirlas.